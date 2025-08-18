Když krása fotí: vivo V50 je stylový mistr portrétů i výkonu

Komerční sdělení: Hledáte telefon, který vás nezklame na selfie, zvládne každodenní nápor a ještě přitáhne pozornost elegantním designem? Nový vivo V50 v sobě spojuje to nejlepší z mobilního focení, výkonu i odolnosti, a to vše v těle, které je radost držet v ruce
V srdci modelu V50 bije duální 50Mpx fotoaparát, na jehož vývoji se podílela legendární značka ZEISS. Výsledkem je optika, která se běžně používá ve špičkových fotoaparátech, a přináší úchvatně ostré snímky i za zhoršených světelných podmínek. Hlavní 50Mpx snímač s optickou stabilizací obrazu (OIS) zachytí jemné detaily i při pohybu nebo za šera. Druhý 50Mpx širokoúhlý objektiv s úhlem 119° je ideální na skupinové fotky nebo dechberoucí krajiny. Ať už fotíte město v noci, portrét kamaráda nebo rozsáhlou krajinu, výsledek bude vždy stát za to
Přední 50Mpx kamera s automatickým ostřením vám umožní pořídit ostré autoportréty i při slabém osvětlení. Vybrat si navíc můžete mezi dvěma režimy profesionálního nasvícení: Rembrandt Lighting pro dramatické světlo a trojrozměrný efekt a Butterfly Lighting, které zvýrazní rysy obličeje a dodá fotkám unikátní styl.
Výkon i baterie, co drží tempo s vámi
Uvnitř vivo V50 se skrývá čipset Snapdragon 7 Gen 3, který v kombinaci s 12 GB RAM nabídne hladký multitasking, plynulé hraní a okamžité spouštění aplikací. Díky internímu úložišti až 512 GB navíc nemusíte dělat žádné kompromisy. Telefon běží na systému Android 15 s nadstavbou Funtouch OS 15, která je intuitivní, moderní a přitom nenáročná.
S baterií o kapacitě 6 000 mAh se nemusíte ohlížet na nabíječku. A když už dojde energie, 90W rychlé nabíjení ji doplní během chvilky. Nechybí ani reverzní nabíjení pro sluchátka nebo jiná zařízení.
Na první pohled vás také zaujme velký 6,77” AMOLED displej s jemným rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí, zajišťující plynulý obraz. Výjimečný je ale hlavně maximálním jasem 4 500 nitů, díky čemuž zůstane obrazovka perfektně čitelná i na ostrém slunci.
Model V50 je připraven i na drsnější zacházení. Certifikace IP68 a IP69 garantují vysokou odolnost vůči prachu, vodě i silným proudům vody. To z něj dělá ideální volbu nejen do kanceláře, ale i na výlety, festivaly nebo outdoorové dobrodružství.
Vivo V50 můžete mít v barevných variantách Mist Purple a Satin Black s doporučenou maloobchodní cenou 14 999 korun. U vybraných prodejců získají zákazníci do konce března slevu 1000 korun při zadání slevového kódu vivo1000 a jako dárek nabíjecí adaptér vivo 90W FlashCharge zdarma.
