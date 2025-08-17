Víte, že jde na iPhone zabezpečit poznámku? Poradíme vám, jak na to!

Digitální poznámky už dávno neslouží jen jako nákupní seznam. Mnozí z nás si do nich zapisují důvěrné informace – od přihlašovacích údajů přes pracovní koncepty až po osobní deníky. Pokud svůj iPhone občas půjčujete, nebo se jen chcete cítit bezpečněji, uzamčení poznámky je rychlý způsob, jak ochránit to, co má zůstat jen vaše.
Apple do systému iOS integroval zabezpečení přímo do aplikace Poznámky. Není třeba instalovat žádnou další aplikaci, stačí využít to, co už máte v ruce. Díky propojení s biometrickým ověřením je celý proces nejen bezpečný, ale i pohodlný.
Jak uzamknout poznámku na iPhonu
Funkce uzamčení poznámek je součástí systému iOS a aktivujete ji přímo v aplikaci Poznámky. Můžete ji použít na nové i existující poznámky. Jak na to?
- Otevřete aplikaci Poznámky a najděte poznámku, kterou chcete zabezpečit.
- Klepněte na ikonu tří teček v pravém horním rohu obrazovky.
- Z nabídky vyberte možnost Zamknout poznámku.
- Pokud uzamykání používáte poprvé, iPhone vás vyzve k vytvoření hesla nebo k aktivaci Face ID / Touch ID.
Po uzamčení poznámky se její obsah skryje a zobrazí se místo něj informace „Tato poznámka je uzamčena“. Pro její otevření stačí potvrdit svou identitu pomocí Face ID, Touch ID nebo zadaného hesla.
Proč uzamykat poznámky?
Zamykání poznámek na iPhonu je elegantní způsob, jak si uchovat kontrolu nad citlivým obsahem. Chrání vás nejen před náhodným nahlédnutím ze strany kolegů, členů rodiny nebo přátel, ale také v případě ztráty nebo odcizení zařízení. Zámek není třeba nastavovat pro každou poznámku zvlášť – jednou aktivované zabezpečení můžete používat opakovaně a snadno. Ať už si do poznámek ukládáte osobní zápisky, pracovní nápady nebo důvěrné údaje, uzamčení vám dá klid v duši – a vašim informacím spolehlivou ochranu.