Apple vydal novou krásnou tapetu na Mac! Stáhněte si ji přímo zde

Amaya Tomanová
Společnost Apple tento týden představila v čínském Šen-čenu svůj nový Apple Store, jehož slavnostní otevření proběhne v sobotu 16. srpna. Stejně jako u jiných nedávných poboček, i tentokrát připravil speciální tapetu pro iPhone, která tuto událost oslavuje. Pestrobarevný motiv ve tvaru loga Apple si můžete stáhnout přímo z oficiálních stránek cupertinské společnosti.

Nový Apple Store se nachází v nákupním centru Yifang City v městské části Bao’an. Architektonicky vychází z designového stylu, který Apple používá u svých nejnovějších prodejen v obchodních centrech – dominuje mu prohnutá prosklená fasáda, která stírá hranice mezi interiérem a exteriérem a umožňuje maximální přísun denního světla. Tento přístup vytváří otevřené, přívětivé a inspirativní prostředí, jež láká návštěvníky k prohlídce a interakci.

Podle Deirdre O’Brien, senior viceprezidentky Applu pro maloobchod a lidi, je cílem nového obchodu přiblížit prémiový zákaznický servis a produkty Apple ještě širšímu okruhu lidí v regionu: „V Číně máme mnoho zákazníků nadšených pro technologie, kteří chtějí naše produkty využívat k dosahování výjimečných výsledků. S otevřením nové prodejny v Šen-čenu se těšíme na možnost osobně se setkávat s více lidmi a pomáhat jim uskutečňovat jejich důležité projekty.“

Apple Store tapeta logo

Tapeta, vytvořená k této příležitosti, navazuje na vizuální koncept, který Apple používá u podobných událostí již několik let. Charakteristický je hravý, avšak elegantní motiv loga Apple, složený z pestrobarevných linií a tvarů. Pokud vám aktuální provedení zcela nevyhovuje, Apple nabízí i nástroj pro vytvoření vlastní varianty loga v obdobném stylu.

Apple Store Qianhai Yifang City se stane dalším místem, kde si zákazníci budou moci vyzkoušet nejnovější produkty, získat technickou podporu nebo se zúčastnit kreativních workshopů Today at Apple.

Novou tapetu si můžete stáhnout zde. 

