Apple vydal novou krásnou tapetu na Mac! Stáhněte si ji přímo zde

Společnost Apple tento týden představila v čínském Šen-čenu svůj nový Apple Store, jehož slavnostní otevření proběhne v sobotu 16. srpna. Stejně jako u jiných nedávných poboček, i tentokrát připravil speciální tapetu pro iPhone, která tuto událost oslavuje. Pestrobarevný motiv ve tvaru loga Apple si můžete stáhnout přímo z oficiálních stránek cupertinské společnosti.
Nový Apple Store se nachází v nákupním centru Yifang City v městské části Bao’an. Architektonicky vychází z designového stylu, který Apple používá u svých nejnovějších prodejen v obchodních centrech – dominuje mu prohnutá prosklená fasáda, která stírá hranice mezi interiérem a exteriérem a umožňuje maximální přísun denního světla. Tento přístup vytváří otevřené, přívětivé a inspirativní prostředí, jež láká návštěvníky k prohlídce a interakci.
Podle Deirdre O’Brien, senior viceprezidentky Applu pro maloobchod a lidi, je cílem nového obchodu přiblížit prémiový zákaznický servis a produkty Apple ještě širšímu okruhu lidí v regionu: „V Číně máme mnoho zákazníků nadšených pro technologie, kteří chtějí naše produkty využívat k dosahování výjimečných výsledků. S otevřením nové prodejny v Šen-čenu se těšíme na možnost osobně se setkávat s více lidmi a pomáhat jim uskutečňovat jejich důležité projekty.“
Tapeta, vytvořená k této příležitosti, navazuje na vizuální koncept, který Apple používá u podobných událostí již několik let. Charakteristický je hravý, avšak elegantní motiv loga Apple, složený z pestrobarevných linií a tvarů. Pokud vám aktuální provedení zcela nevyhovuje, Apple nabízí i nástroj pro vytvoření vlastní varianty loga v obdobném stylu.
Apple Store Qianhai Yifang City se stane dalším místem, kde si zákazníci budou moci vyzkoušet nejnovější produkty, získat technickou podporu nebo se zúčastnit kreativních workshopů Today at Apple.