vivo V50 Lite: Chytrý, krásný a bez výmluv

Tisková zpráva: Značka vivo přináší na český trh model, který si rychle najde své místo mezi bestsellery střední třídy. vivo V50 Lite je telefon, který spojuje krásný design, solidní výkon, výjimečnou výdrž a užitečné záruky – vše v cenovce, která nepřekvapí nepříjemně, ale spíš příjemně.
Jednou z hlavních zbraní modelu V50 Lite je jeho baterie. Kapacita 6500 mAh znamená až dva dny intenzivního používání bez obav, že vám telefon „umře“ v půli dne. Ideální pro studenty, cestovatele, profesionály i běžné uživatele.
Pokud se přeci jen dostanete na nulu, 90W rychlé nabíjení vás během pár desítek minut dostane zpět do plného provozu. Kromě klasického nabíjení umí telefon i reverzní nabíjení, takže dokáže „poskytnout šťávu“ i dalším zařízením.
Také záruka 5 let na kondici baterie je v této třídě výjimečná. Vivo garantuje, že akumulátor vydrží nejméně 80 % své kapacity i po 1700 cyklech. Systém navíc inteligentně optimalizuje spotřebu v době, kdy telefon nepoužíváte.
Krása v jednoduchosti a odolnosti
Na pohled působí jemně a uhlazeně, ale uvnitř se skrývá poctivě stavěný kus techniky. Konstrukce tenká jen 7,99 mm kombinuje eleganci s odolností Sklo Shield Glass, kovový rámeček a certifikace IP65 zaručují, že odolá prachu i dešti.
Displej typu AMOLED s úhlopříčkou 6,77″ potěší nejen velikostí, ale i kvalitním obrazem. Obnovovací frekvence 120 Hz a jas až 1800 nitů zajišťují plynulé a skvěle čitelné zobrazení v jakémkoliv prostředí, ať už čtete zprávy na přímém slunci nebo sledujete video ve tmě.
Na focení sice není primárně zaměřený, ale ostudu si rozhodně neudělá. Hlavní 50Mpx fotoaparát zachytí důležité momenty ostře a věrně. 8Mpx širokoúhlý objektiv rozšíří možnosti záběru, který je ideální na skupinová focení, architekturu i přírodu. Nechybí ani 32Mpx selfie kamera, která podává překvapivě dobré výsledky i v horším světle.
Díky zabudovaným algoritmům telefon dokáže sám přizpůsobit nastavení podle scény, a to i když fotíte detaily, portréty nebo krajiny, dostanete snímky, za které se nebudete stydět ani na Instagramu.
Rozdílné čipsety, stejná stabilita
Model V50 Lite je dostupný ve dvou verzích – 4G s čipsetem Snapdragon 685 a 5G s čipem MediaTek Dimensity 6300. Oba procesory jsou úsporné, přesto dostatečně výkonné na běžné používání, multitasking i občasné hraní. Výhodou je velkorysé 256GB úložiště, které můžete rozšířit pomocí paměťové karty. Obě varianty běží plynule, spolehlivě a s minimálním zahříváním, což přispívá i k delší výdrži baterie.
4G verzi modelu vivo V50 Lite pořídíte za 6 299 Kč. Uživatelé, kteří dávají přednost rychlému 5G připojení, mohou sáhnout po modelu s čipsetem Dimensity 6300 za 7 299 Kč.