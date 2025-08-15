MacBook Pro M5 letos nebude! Dočkáme se až příští rok

Fanoušci MacBooku Pro, kteří čekali na nový model s čipem M5 už letos na podzim, budou zklamáni. Podle renomovaného analytika Ming-Chi Kua dorazí tento notebook až v roce 2026. Kuo ve své nové zprávě zmiňuje „vysoce výkonné M5 procesory v MacBoocích 2026“, což se logicky týká právě modelu Pro, jelikož je jediným, který nabízí Pro a Max varianty čipů.
Proč zpoždění jen u MacBooku Pro
Podle dosavadních informací se základní verze čipu M5 objeví už letos na podzim v novém iPadu Pro. Dokonce se očekává, že začátkem roku 2026 dorazí i M5 MacBook Air, který však tradičně využívá pouze standardní M-čipy. MacBook Pro ale vždy dostává výkonnější verze Pro a Max, a právě ty mají dorazit až v příštím roce.
Zpoždění může být způsobeno buď technickými komplikacemi s vývojem výkonnějších verzí M5, nebo strategickým rozhodnutím Applu sladit premiéru s uvedením nového externího monitoru, o kterém se v poslední době spekuluje. Mark Gurman už dříve naznačil, že letos se nové MacBooky Pro pravděpodobně neobjeví, a Kuo tuto informaci nyní potvrzuje.
Co to znamená pro uživatele
Pokud jste plánovali letos upgradovat svůj MacBook Pro, budete muset vydržet minimálně do příštího roku. Letos se místo toho dočkáme jen zařízení s běžným M5 – tedy iPadu Pro a možná MacBooku Air. Pro profesionály, kteří potřebují maximum výkonu, to znamená, že investice do současného M4 Pro či M4 Max dává smysl, pokud nechtějí čekat dalších 12 měsíců.
Jisté tak je jen to, že podzimní keynote Applu bude patřit jiným produktům – především iPhonům 17 a možná také novinkám v oblasti iPadu a chytré domácnosti. Nový MacBook Pro si ale budeme muset ještě počkat.