Zavřít reklamu

MacBook Pro M5 letos nebude! Dočkáme se až příští rok

Mac
Martin Hradecký
0

Fanoušci MacBooku Pro, kteří čekali na nový model s čipem M5 už letos na podzim, budou zklamáni. Podle renomovaného analytika Ming-Chi Kua dorazí tento notebook až v roce 2026. Kuo ve své nové zprávě zmiňuje „vysoce výkonné M5 procesory v MacBoocích 2026“, což se logicky týká právě modelu Pro, jelikož je jediným, který nabízí ProMax varianty čipů.

macbook pro m4 pro LsA 8 macbook pro m4 pro LsA 8
macbook pro m4 pro LsA 10 macbook pro m4 pro LsA 10
macbook pro m4 pro LsA 11 macbook pro m4 pro LsA 11
macbook pro m4 pro LsA 12 macbook pro m4 pro LsA 12
macbook pro m4 pro LsA 13 macbook pro m4 pro LsA 13
macbook pro m4 pro LsA 14 macbook pro m4 pro LsA 14
macbook pro m4 pro LsA 15 macbook pro m4 pro LsA 15
macbook pro m4 pro LsA 16 macbook pro m4 pro LsA 16
macbook pro m4 pro LsA 17 macbook pro m4 pro LsA 17
macbook pro m4 pro LsA 18 macbook pro m4 pro LsA 18
macbook pro m4 pro LsA 19 macbook pro m4 pro LsA 19
macbook pro m4 pro LsA 21 macbook pro m4 pro LsA 21
macbook pro m4 pro LsA 22 macbook pro m4 pro LsA 22
macbook pro m4 pro LsA 23 macbook pro m4 pro LsA 23
macbook pro m4 pro LsA 20 macbook pro m4 pro LsA 20
macbook pro m4 pro LsA 24 macbook pro m4 pro LsA 24
macbook pro m4 pro LsA 25 macbook pro m4 pro LsA 25
macbook pro m4 pro LsA 26 macbook pro m4 pro LsA 26
macbook pro m4 pro LsA 27 macbook pro m4 pro LsA 27
macbook pro m4 pro LsA 28 macbook pro m4 pro LsA 28
macbook pro m4 pro LsA 29 macbook pro m4 pro LsA 29
macbook pro m4 pro LsA 30 macbook pro m4 pro LsA 30
macbook pro m4 pro LsA 31 macbook pro m4 pro LsA 31
macbook pro m4 pro LsA 32 macbook pro m4 pro LsA 32
macbook pro m4 pro LsA 33 macbook pro m4 pro LsA 33
macbook pro m4 pro LsA 34 macbook pro m4 pro LsA 34
macbook pro m4 pro LsA 35 macbook pro m4 pro LsA 35
macbook pro m4 pro LsA 36 macbook pro m4 pro LsA 36
macbook pro m4 pro LsA 37 macbook pro m4 pro LsA 37
Vstoupit do galerie

Proč zpoždění jen u MacBooku Pro

Podle dosavadních informací se základní verze čipu M5 objeví už letos na podzim v novém iPadu Pro. Dokonce se očekává, že začátkem roku 2026 dorazí i M5 MacBook Air, který však tradičně využívá pouze standardní M-čipy. MacBook Pro ale vždy dostává výkonnější verze ProMax, a právě ty mají dorazit až v příštím roce.

Zpoždění může být způsobeno buď technickými komplikacemi s vývojem výkonnějších verzí M5, nebo strategickým rozhodnutím Applu sladit premiéru s uvedením nového externího monitoru, o kterém se v poslední době spekuluje. Mark Gurman už dříve naznačil, že letos se nové MacBooky Pro pravděpodobně neobjeví, a Kuo tuto informaci nyní potvrzuje.

Co to znamená pro uživatele

Pokud jste plánovali letos upgradovat svůj MacBook Pro, budete muset vydržet minimálně do příštího roku. Letos se místo toho dočkáme jen zařízení s běžným M5 – tedy iPadu Pro a možná MacBooku Air. Pro profesionály, kteří potřebují maximum výkonu, to znamená, že investice do současného M4 Pro či M4 Max dává smysl, pokud nechtějí čekat dalších 12 měsíců.

EPICO Slim Shell Macbook Air 13,6 28 EPICO Slim Shell Macbook Air 13,6 28
EPICO Slim Shell Macbook Air 13,6 27 EPICO Slim Shell Macbook Air 13,6 27
EPICO Slim Shell Macbook Air 13,6 26 EPICO Slim Shell Macbook Air 13,6 26
EPICO Slim Shell Macbook Air 13,6 25 EPICO Slim Shell Macbook Air 13,6 25
EPICO Slim Shell Macbook Air 13,6 24 EPICO Slim Shell Macbook Air 13,6 24
EPICO Slim Shell Macbook Air 13,6 22 EPICO Slim Shell Macbook Air 13,6 22
Vstoupit do galerie

Jisté tak je jen to, že podzimní keynote Applu bude patřit jiným produktům – především iPhonům 17 a možná také novinkám v oblasti iPadu a chytré domácnosti. Nový MacBook Pro si ale budeme muset ještě počkat.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.