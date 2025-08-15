iPhone s bonusem? iStores.sk teď rozdává 50 € na další nákup

Komerční sdělení: iStores.sk spustil skvělou akci, která potěší každého, kdo přemýšlí o novém iPhonu. K vybraným modelům (konkrétně k iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16e, iPhone 15 a iPhone 15 Plus) nyní získáte příjemný bonus ve formě 50 € poukázku na další nákup. Díky tomu si tak můžete zpříjemnit vybírání doplňků nebo dalších Apple produktů.
Jak akce funguje
Princip akce je naprosto jednoduchý. Když si v iStores koupíte jeden z vybraných iPhonů, dostanete poukázku v hodnotě 50 €, kterou můžete okamžitě využít, ať už na ochranné sklo, pouzdro, nabíječku, nebo na sluchátka AirPods či Apple Watch. Navíc při všech nákupech iPhonů platí doprava zdarma, což je drobný detail, který ale při online objednávce hodně potěší.
iPhone 16 přináší spoustu vylepšení, která stojí za pozornost. Výkonnější čip znamená plynulejší chod aplikací, fotoaparát se zlepšil nejen přes den, ale i při horším osvětlení a barevné varianty zase zaujmou na první pohled. iPhone 15 a 15 Plus jsou pak ideální pro ty, kteří chtějí špičkový výkon, ale nechtějí sahat hlouběji do peněženky. A teď, s bonusem 50 €, je rozhodování ještě jednodušší.
Výhody nákupu v iStores
Při nákupu u iStores.sk přitom nejde jen o poukázku. iStores nabízí oficiální Apple záruku, možnost výkupu starého zařízení, nákup na splátky i odborné poradenství při výběru iPhonu a příslušenství. Pohodlně nakoupíte online, nebo si zajdete na jednu z prodejen po celém Slovensku.
Ale pozor! Akce platí jen do 9. září 2025, takže kdo váhá, měl by si pospíšit. Poukázku navíc můžete využít i jako dárek pro někoho blízkého. Nový iPhone s bonusem 50 € je zkrátka nabídka, která se opravdu neodmítá.
Diskuze k článku
Diskuze není pro tenhle článek otevřena.