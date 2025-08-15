Apple vyvíjí domácí bezpečnostní kameru! Rozpozná váš obličej a pomůže s ovládáním chytré domocnosti

Apple podle zprávy agentury Bloomberg stále vyvíjí vlastní domácí bezpečnostní kameru ve stylu produktů Ring, která se má plně integrovat do aplikace Domácnost. Není zatím jasné, kdy se zařízení dostane na trh, ale očekává se, že by mohlo dorazit společně s novým chytrým domácím hubem plánovaným na rok 2026, případně krátce poté. Kamera má disponovat baterií s výdrží od několika měsíců až po celý rok, což by umožnilo flexibilní umístění bez nutnosti stálého napájení. Kromě bezpečnostního dohledu má nabídnout i funkce pro chytrou domácnost. Například detekci osob a pohybu pro automatizaci. Podle Bloombergu bude obsahovat technologii rozpoznávání obličeje a infračervené senzory, aby dokázala určit, kdo se nachází v místnosti.
Díky tomu by mohla například automaticky zhasnout světla po odchodu uživatele nebo přehrát oblíbenou hudbu konkrétního člena domácnosti. Apple údajně pracuje hned na několika typech kamer a bezpečnostních zařízení, včetně chytrého zvonku s rozpoznáváním obličeje, který by mohl sloužit k odemykání dveří. Cílem je posílit pozici Applu na trhu chytrých domácích produktů a konkurovat značkám jako Amazon Ring či Google Nest. Platforma HomeKit už dnes podporuje kamery třetích stran a Apple nabízí jejich bezpečné cloudové ukládání prostřednictvím služby iCloud. Vlastní hardwarová řada by ale firmě umožnila poskytnout uživatelům hlubší integraci a jednotný ekosystém.