Vrátí se větší iMac? Velký 32″ model na obzoru!

Od chvíle, kdy Apple před více než třemi lety ukončil výrobu 27palcového iMacu, zůstala v nabídce jen 24″ varianta. Tento krok souvisel s přechodem z procesorů Intel na čipy Apple Silicon. Od té doby čekají fanoušci velkých all-in-one počítačů, zda se větší model někdy vrátí.
Co říkají dosavadní spekulace
V listopadu 2023 Apple oznámil, že nemá v plánu obnovit 27″ iMac s čipem Apple Silicon. Místo toho doporučil kombinaci monitoru Studio Display s Mac Studiem nebo Mac mini. Přesto se v zákulisí začalo mluvit o ještě větším modelu.
Podle informací Marka Gurmana z Bloombergu a analytika Minga-Chi Kua z konce roku 2023 Apple vyvíjí 32palcový iMac, který by mohl dorazit už v roce 2025. Kuo uvedl, že by měl dostat mini-LED podsvícení, což by přineslo vyšší jas, lepší kontrastní poměr a celkově kvalitnější obraz oproti současnému LCD panelu.
Poslední měsíce jsou ale plné mlčení. V únoru Gurman jen krátce zmínil, že Apple se „pravděpodobně časem dostane k nabídce většího iMacu“, ale od té doby nepřišly žádné nové zprávy. To naznačuje, že projekt může být stále ve vývoji, ale není prioritou.
Co čekat dál
Apple by měl začátkem příštího roku představit aktualizovaný 24″ iMac s čipem M5. Právě tato událost by mohla být příležitostí k odhalení 32″ modelu – pokud se ho skutečně dočkáme. Zatím ale není jisté, zda Apple větší iMac uvede, nebo se zaměří výhradně na kombinaci externích monitorů a samostatných Maců.
Fotogalerie
V současné době Apple nabízí dva samostatné monitory: 27″ Studio Display (2022) a 32″ Pro Display XDR (2019). Oba jsou určeny pro profesionály, ale postrádají výhodu all-in-one konstrukce iMacu. Pro fanoušky velkých iMaců tak platí jediné – čekat, zda se sen o 32″ modelu s mini-LED panelem promění v realitu.