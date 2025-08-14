Únik z výroby odhalil iPhone 17 Pro! Přinese hliníkové tělo, nový fotomodul a lehčí konstrukci

Vzhled iPhone 17 Pro je, zdá se, finálně potvrzen. Na korejském blogu Naver, který se v minulosti pyšnil řadou přesných úniků okolo Apple produktů, se totiž dnes objevil údajný únik z výrobní linky, který má vůbec poprvé ukazovat frézované hliníkové šasi iPhonu 17 Pro. Letos rám zahrnuje i vystouplý modul fotoaparátů, na rozdíl od loňského iPhonu 16 Pro, kde byla kamera součástí samostatného skleněného panelu připevněného na celoskleněných zádech.
Podle uniklého snímku se Apple oprostí od dosavadního „skleněného sendviče“ s titanovým rámem a vsadí na jednolitou hliníkovou konstrukci. Ta má na zadní straně výřez pro menší skleněnou sekci kolem loga Apple potřebnou pro bezdrátové nabíjení. Jak je pak na snímku patrné, iPhone 17 Pro má skutečně dostat rozměrný obdélníkový modul fotoaparátů, který se táhne přes celou šířku telefonu. Barevně má být sladěný se zbytkem těla, takže ani letos zřejmě neuvidíme dvoubarevné provedení telefonů.
Vcelku zajímavé je, že půjde první prémiové iPhony s hliníkovým rámem od doby, kdy Apple rozdělil řadu na Pro a non-Pro modely. V posledních letech byl totiž hliník vyhrazen jen a pouze dostupnějším iPhonům, zatímco špičkové modely používaly nerezovou ocel (do iPhonu 14 Pro) a následně titan (iPhone 15 Pro).
Hliník je však přibližně o 40 % lehčí než titan a zároveň mnohem lépe odvádí teplo, což by mohlo pomoci s chlazením A19 Pro čipu a baterie. Zároveň má chtít Apple do budoucna co nejvíce zredukovat hmotnost i tloušťku svých produktů, přičemž přechod na hliník u iPhonů by mu v tomto směru měl pomoci. A to i za cenu toho, že „odpískaný“ titan působí luxusněji a má specifický lesk. Hliník však kromě nižší hmotnosti a lepšího odvodu tepla nabízí i širší paletu barevných variant. Letos se tak kromě černé, bílé a šedé má objevit také tmavě modrá a oranžová. Oficiální představení iPhone 17 se očekává už 9. září, přičemž Apple by měl datum keynote oznámit přibližně o dva týdny dříve, tedy 26. srpna.