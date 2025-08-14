Nová Apple TV dorazí ještě letos a dostane výkonný čip A17 Pro

Podle nejnovějších informací ze softwarového kódu se letos dočkáme nové generace Apple TV, která dostane výrazný upgrade výkonu. Apple do zařízení nasadí čip A17 Pro, známý z iPhonu 15 Pro a iPadu mini 7. Tento krok znamená posun oproti současné Apple TV 4K, která používá čip A15 Bionic.
Výrazné zlepšení výkonu
Přechod na A17 Pro přinese nejen vyšší rychlost, ale i podporu pro Apple Intelligence a možnost spouštět konzolové hry s pokročilými grafickými efekty. To otevírá cestu k bohatšímu multimediálnímu a hernímu zážitku přímo na velké obrazovce.
Kromě výkonu se spekuluje také o nasazení nového Apple-designed Bluetooth a Wi-Fi čipu, který by mohl nabídnout lepší stabilitu připojení a rychlejší přenos dat. Přesto Apple zatím neprozradil, zda se dočkáme i změn v designu nebo dalších hardwarových úprav.
Kdy dorazí?
Premiéra nové Apple TV by mohla proběhnout už v září společně s představením nových iPhonů. Není ale vyloučeno, že se uvedení posune na pozdější část roku 2025. Ať už to bude kdykoliv, upgrade na A17 Pro jasně naznačuje, že Apple TV míří nejen na filmové fanoušky, ale i na náročnější hráče.