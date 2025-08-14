iPhone 18 přinese největší změnu čipu za poslední roky! Apple spojí RAM přímo s procesorem

Podle Minga-Chi Kua bude čip A20 v připravovaném iPhonu 18 poprvé zabalen pomocí technologie Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM) od TSMC. Tato změna znamená odklon od současného balení InFO (Integrated Fan-Out), které Apple používá v aktuálních modelech. WMCM umožní, aby RAM byla integrována přímo na stejný wafer jako CPU, GPU a Neural Engine.
Dnes je paměť umístěna vedle procesoru a propojena přes silikonový interposer. Přechod na nový systém by měl přinést následující: vyšší výkon při běžných úlohách i v oblasti Apple Intelligence, lepší energetickou účinnost a delší výdrž baterie a kompaktnější konstrukci čipu, což uvolní prostor uvnitř telefonu pro další komponenty nebo větší baterii. Zatím není jisté, zda se tato změna týká všech iPhonů 18, nebo pouze špičkových verzí, jako jsou iPhone 18 Pro a spekulovaný iPhone 18 Fold. Kuo uvádí druhou polovinu roku 2026, což odpovídá plánovanému uvedení právě těchto prémiových modelů. Podle serveru The Information mají základní iPhone 18 a iPhone 18 Air dorazit až na jaře 2027. A20 bude navíc vyráběn pomocí 2nm procesu TSMC, což by oproti 3nm čipům A18 a A19 mělo přinést další nárůst výkonu a úsporu energie. Pokud se všechny tyto spekulace potvrdí, A20 bude představovat jednu z největších technologických změn v historii iPhonu.