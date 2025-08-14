Češi přesouvají nákupy do telefonu. Mobilní aplikace mění pravidla hry

Tisková zpráva: Zkušenosti s online nákupem elektroniky a IT techniky dnes deklaruje zhruba 66 % Čechů. Mění se však způsob, jakým lidé k online nákupům přistupují. Zatímco dříve dominoval počítač, dnes více než polovina objednávek probíhá přes mobilní telefony, často přímo v aplikacích konkrétních prodejců. Nadále si však důležitost drží i kamenné prodejny. Zákazníkům totiž nabízejí možnost osobního kontaktu, odborného poradenství či příležitost si zboží vyzkoušet. Právě přímá interakce přispívá k budování důvěry mezi zákazníkem a prodejcem.
Mobil v ruce místo myši a klávesnice. Aplikace na vzestupu
S online nákupem elektroniky má zkušenost přibližně 66 % Čechů. Ukazují to výsledky průzkumu DATART z počátku roku 2025, který zahrnoval reprezentativní vzorek 1049 respondentů. Přibližně polovina online nákupů je realizována prostřednictvím mobilního telefonu, který se tak stal nejen nástrojem pro vyhledávání produktů, ale stále častěji i prostředkem samotného nákupu. Jasným trendem jsou pak mobilní aplikace konkrétních prodejců, které využívá více než třetina (36 %) spotřebitelů. Nejvíce oblíbené jsou mezi lidmi ve věku 35–44 let, zejména z větších měst a s vyššími příjmy. Tato tendence je ještě markantnější u mladší generace. „V DATARTU tento trend také vnímáme. Nakupování přes mobilní aplikaci získává na oblibě, a to především díky řadě výhod, které to spotřebitelům přináší,“ říká Petra Psotková, tisková mluvčí společnosti DATART.
Jednoduše a rychle: Proč lidé dávají přednost mobilním aplikacím
Mobilní aplikace zjednodušují nákupní proces a doprovázejí zákazníka ve všech fázích jeho rozhodování. Umožňují rychlý nákup, pohodlný přístup k informacím o produktech, snadné sledování objednávek a poskytují možnost pro personalizované nabídky přesně podle potřeb jednotlivých uživatelů. „Zákazníci si zvykli řešit nákupy rychle a odkudkoliv – třeba po cestě z práce nebo z gauče večer doma. Mobilní aplikace se pro ně stává pohodlnější cestou, jak nakoupit či zjistit informace,“ říká Petra Psotková. „Uživatelský komfort nabízí také aplikace DATART. Uživatelé v ní najdou exkluzivní slevy, nabídky na míru a snadný přístup k zákaznické podpoře. Plánujeme ji nadále rozvíjet tak, aby byla ještě více poutavým komunikačním a nákupním kanálem pro naše zákazníky,“ upřesňuje.
Kamenné prodejny si stále zachovávají důležité postavení v nákupním řetězci
I když jsou dnes online nákupy dostupné během pár okamžiků, fyzické prodejny stále nabízejí něco, co digitální svět pravděpodobně nikdy úplně nenahradí – osobní kontakt, důvěru, autentický zážitek a lidský přístup. Význam kamenných prodejen tak zůstává pevný, a i nadále představují pro spotřebitele místo, kde mohou využít odborné poradenství, servisní a podpůrné služby, osobně si prohlédnout či vyzkoušet zboží, konzultovat s odborníky nebo pohodlně vyzvednout objednávky z e-shopů. Tyto služby jsou pro zákazníky stále důležité navzdory rychlému rozvoji technologií. „Spotřebitelé dnes stále častěji kombinují pohodlí nákupů na internetu s jistotou a důvěrou, kterou jim poskytuje osobní kontakt v kamenných prodejnách. Proto úspěšní prodejci efektivně propojují online svět s tím fyzickým,“ shrnuje Psotková.