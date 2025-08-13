iStores spouští Back To School 2025: Tři měsíce slev na Mac pro studenty i učitele

Komerční sdělení: Pokud jste student starší 18 let nebo učitel a chystáte se letos do nového školního roku vybavit špičkovou technikou od Applu, právě nastal ten pravý čas. iStores totiž spouští letošní ročník oblíbené kampaně Back To School, která odstartovala už v neděli 3. srpna 2025 a potrvá tři měsíce – tedy až do 1. listopadu 2025. Tak dlouhá nabídka tu ještě nebyla, a i proto stojí za to jí věnovat maximální pozornost.
Letos se iStores rozhodl místo plošné procentuální slevy nastavit u každého modelu individuální cenu, díky čemuž se na některé produkty dostanete výrazně levněji než obvykle. Nabídka zahrnuje kompletní řadu počítačů Mac od nejkompaktnějšího MacBooku Air 13″ M4 od 26 990 Kč s DPH, přes MacBook Air 15″ M4 od 32 990 Kč s DPH, až po výkonný MacBook Pro 16″ M4 od 67 490 Kč s DPH. Chybět nebude ani stolní Mac Mini M4 od 15 490 Kč s DPH, elegantní iMac M4 od 35 990 Kč s DPH či profesionální Mac Studio M4 od 56 690 Kč s DPH.
Podmínky jsou přitom jednoduché – stačí být učitel s platným průkazem ITIC (nebo potvrzením ze školy) či student nad 18 let s průkazem ISIC (případně potvrzením). Nabídka se vztahuje i na nákupy na IČO, pokud doložíte platný ISIC/ITIC nebo potvrzení ke své faktuře. Akci lze kombinovat s výkupem zařízení, ovšem bez výkupního bonusu u Maců. Na jedné faktuře může být maximálně jeden Mac, při nákupu více kusů je tedy potřeba rozdělit objednávku. Jen pozor – slevy z Back To School nelze spojovat s jinými akcemi, a u firemních nákupů navíc neplatí kombinace s prodlouženou zárukou o 2 roky.
Prodej v rámci Back To School bude platný i na všechny CTO konfigurace objednané do termínu ukončení akce. Jelikož jde o jednu z nejzajímavějších akcí roku, nabídka se může v průběhu času upravovat podle situace na trhu. Vyplatí se proto akci sledovat průběžně a neotálet s objednávkou, pokud vás některá z cen zaujme.
Více informací, kompletní ceník a možnost objednání najdete přímo na stránce iStores Škola. Pokud tedy patříte mezi studenty nebo učitele, kteří chtějí do nového školního roku vstoupit s technologií, na kterou se mohou stoprocentně spolehnout, tahle tři měsíce budou pro váš nákup ideální příležitostí.