Na těchto telefonech přestane brzy fungovat Waze!

Je to už více než 12 let, co Google koupil Waze za 1,3 miliardy dolarů. Od té doby si aplikace našla miliony fanoušků po celém světě. Oproti Google Mapám, které kombinují data ze státních senzorů, polohové údaje od uživatelů a historické dopravní informace, Waze spoléhá na crowdsourcing – tedy na data od samotných řidičů. Ti sdílejí informace o dopravních nehodách, policejních kontrolách, špatném počasí, uzavírkách i dopravních zácpách.
Waze je určen především řidičům, kteří chtějí dorazit do cíle co nejrychleji. Pokud komunita nahlásí, že alternativní trasa po vedlejších silnicích ušetří pár minut, aplikace vás okamžitě přesměruje. Google Mapy naopak preferují hlavní silnice a nabízejí i navigaci pro pěší, cyklisty nebo cestující hromadnou dopravou.
Fotogalerie
Google nyní oznámil, že Waze přestane dostávat aktualizace na zařízeních se systémem Android 9 Pie a starším. Android 9 byl uveden už v roce 2018, takže tato změna zasáhne jen malé procento uživatelů. Aplikace na těchto telefonech sice bude dál fungovat, ale bez nových funkcí či oprav chyb. Dopravní informace i hlášení od komunity zůstanou nadále dostupné. Pro majitele starších modelů to znamená, že pokud chtějí plně využívat nové funkce a mít zajištěnou bezpečnost aplikace, budou muset přejít na novější zařízení.
Zatímco aktuální oznámení se týká pouze Androidu, není vyloučeno, že v budoucnu se podobná omezení dotknou i iPhonů se starší verzí iOS. Apple i Google pravidelně ukončují podporu pro zastaralé operační systémy, a to z důvodu bezpečnosti i kompatibility s novými funkcemi. Proto se dá očekávat, že i uživatelé starších iPhonů budou časem muset přejít na novější modely, pokud budou chtít mít Waze v aktuální verzi.