iOS 26 zásadně zrychluje spouštění aplikací!

Přestože se v souvislosti s iOS 26 hovoří zejména o Liquid Glass designu coby novém designovém stylu operačních systémů od Apple, zajímavých novinek skrývá tento systém podstatně víc. Včera vydaná 6. beta iOS 26 totiž přinesla třeba zásadní zrychlení spouštění aplikací a to jak v porovnání s předešlými betami iOS 26, tak s iOS 18.
Rychlejšího spouštění aplikací v iOS 26 Beta 6 si všimnete na první pohled, jelikož rozdíl mezi tím, na co jsme byli zvyklí a co teď Apple nabízí, je opravdu zásadní. O to úsměvnější je, že celý trik spočívá podle všeho jen ve zrychlení animace, která se vám přehraje po kliknutí na ikonu dané aplikace – tedy maximalizace dané aplikace na celou displeuovou plochu iPhone.
Fotogalerie
Jedná se sice svým způsobem o drobnost, nicméně je super vidět, že i relativní detail ve formě zrychlení animace dokáže uživatelský komfort posunout na další level. Používání iPhone s rychlejším spouštěním aplikací je totiž upřímně zcela jiný pocit než tomu bylo doposud a pokud do rukou vezmete zařízení se starší betou či iOS 18, bude na vás s trochou nadsázky působit, jako kdyby bylo rozbité.