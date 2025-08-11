Nový superlevný MacBook dorazí ještě letos! Nabídne super výkon a cenu, díky které bude hit

Ačkoliv se o příchodu nového superlevného MacBooku začalo hovořit teprve nedávno, podle nových informací z Asie se zdá, že je jeho příchod na spadnutí. Konkrétně zdroje DigiTimes přišly před pár hodinami s tím, že zařízení dorazí někdy mezi třetím a čtvrtým čtvrtletím letoška a nabídne 12,9“ displej. To však není ani zdaleka to nejzajímavější.
Fotogalerie
Zdroje výše zmíněného portálu tvrdí konkrétně to, že novinka nabídne 12,9“ displej, díky kterému tak bude jen o něco málo menší než nynější 13“ MacBooky Air. Srdcem tohoto počítače má být čip A18 Pro, který tepe jinak standardně v iPhonech 16 Pro a 16 Pro Max. A co je nejlepší, cena se má pohybovat mezi 599 až 699 dolary, přičemž za tyto částky prodává Apple třeba iPhone 16e, který je v Česku dostupný od 16 990 Kč, respektive iPhone 15, který u nás seženete za 19 990 Kč. Pokud se tedy predikce vyplní, bude nový MacBook suverénně nejlevnějším notebookem Applu nikoliv jen nynějška, ale historicky. Doufejme tedy, že tento plán dotáhne kalifornský gigant do zdárného konce a co nevidět bude možné si tyto stroje, které by svým výkonem měly bohatě stačit pro jednoduchou kancelářskou práci, zakoupit.