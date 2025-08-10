Recenze SWISSTEN Voltbox MagGo 10 000 mAh: Neuvěřitelně kompaktní, neuvěřitelně praktická

Ve světě, kde každý z nás nosí po kapsách několik elektronických zařízení, se jeden problém neustále vrací: změť kabelů. Jeden pro telefon, druhý pro hodinky, další pro sluchátka. Společnost SWISSTEN se rozhodla tento každodenní chaos vyřešit s modelem Voltbox MagGo 10 000 mAh. Powerbankou, která se nesnaží ohromit jen kapacitou, ale především svou skvělou všestranností. Integruje v sobě bezdrátové nabíjení MagSafe, dedikovanou plochu pro Apple Watch a dokonce i vestavěné kabely USB-C a Lightning. Je to skutečně all-in-one řešení, které vám umožní nechat všechny ostatní nabíječky a kabely doma?
Kompaktní design
Na první pohled zaujme Voltbox MagGo svými kompaktními rozměry (7,5 x 7,2 x 3 cm) a nízkou hmotností pouhých 205 g. Díky tomu se pohodlně vejde do kapsy, kabelky nebo malé přihrádky v batohu. Tělo je vyrobeno z odolného a ohnivzdorného plastu (ABS + Polykarbonát), což zaručuje bezpečnost a dlouhou životnost. Skutečné kouzlo se však skrývá v detailech. Z boku powerbanky elegantně vystupují dva integrované kabely. Jeden s koncovkou USB-C a druhý s Lightning konektorem. Tato vlastnost sama o sobě eliminuje potřebu nosit s sebou samostatné kabely pro většinu moderních zařízení. Vše doplňuje přehledný LED displej, který na rozdíl od jednoduchých diod ukazuje přesné procento zbývající energie, takže vždy víte, na čem jste.
Fotogalerie
SWISSTEN Voltbox MagGo je snem každého uživatele jablečných produktů, ale nezapomíná ani na ostatní. Dominantní plocha na vrchní straně je určena pro bezdrátové nabíjení Qi s výkonem až 15 W. Pro majitele novějších iPhonů je navíc vybavena magnetickým vystředěním MagSafe, které zajišťuje, že se telefon vždy dokonale přichytí na správné místo pro maximálně efektivní a stabilní nabíjení. Hned vedle hlavní plochy se nachází další specialita. A sice samostatná nabíjecí plocha pro Apple Watch. S výkonem 2,5 W a magnetickým uchycením umožňuje pohodlně a spolehlivě dobíjet hodinky bez nutnosti nosit s sebou originální dlouhý kabel. Powerbanka dokáže bezdrátově dobíjet i TWS sluchátka výkonem 5 W.
Fotogalerie #2
Výkon a konektivita
Srdcem powerbanky je Li-polymerová baterie s kapacitou 10 000 mAh, což poskytuje dostatek energie pro opakované nabití většiny zařízení a je ideální na cesty. Co se týče rychlosti, Voltbox MagGo rozhodně nezklame. Jak integrované kabely (USB-C a Lightning), tak samotný USB-C port poskytují výstupní výkon až 20 W. To odpovídá standardu rychlého nabíjení Power Delivery, díky kterému dobijete svá zařízení v co nejkratším čase. Samotnou powerbanku lze dobíjet výkonem až 18 W, a to buď přes USB-C port, nebo pomocí integrovaného USB-C kabelu. Důležité je zmínit, že pokud nabíjíte více zařízení současně, celkový výkon 15 W se mezi ně rozdělí.
Resumé
SWISSTEN Voltbox MagGo 10 000 mAh není powerbanka, která by se snažila konkurovat nejvyšší kapacitou na trhu. Místo toho se zaměřuje na něco mnohem cennějšího pro každodenní život. Maximální pohodlí a všestrannost. Je to promyšlené zařízení typu „vše v jednom“, které dokáže současně obsloužit iPhone přes MagSafe, Apple Watch na dedikované plošce a další zařízení pomocí integrovaných kabelů. Produkt lze jen doporučit. Jeho cena je 1149 korun.
Slevový kód
Po zadání kódu „POWER15“ získáte na veškeré powerbanky, včetně té recenzované, slevu 15 %.