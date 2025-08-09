Skvělé poznámkové aplikace pro váš iPhone

Bear: Krása v jednoduchosti
Bear si získal srdce uživatelů elegantním rozhraním a minimalistickým přístupem. Vytváření poznámek je rychlé, intuitivní a příjemné na pohled. K dispozici máte podporu tagů (hashtagů), díky kterým je organizace poznámek snadná i bez složitých struktur. Synchronizace mezi zařízeními funguje hladce a placená verze přináší i šifrování poznámek a export do různých formátů. Ideální volba pro ty, kdo chtějí stylovou a přehlednou aplikaci.
Fotogalerie
Google Keep: Rychlost a barevná jednoduchost
Pokud hledáte poznámkovou aplikaci, která vám nezabere čas nastavováním, Google Keep vás nezklame. Pestré barevné štítky, rychlé psaní poznámek i seznamů a možnost přidat obrázky nebo hlasový záznam – to vše ve známém googlovském stylu. Velkou výhodou je napojení na další Google služby jako Kalendář nebo Gmail, což usnadní plánování i každodenní agendu. Google Keep je navíc zcela bezplatný nástroj.
Fotogalerie #2
Apple Poznámky: Síla jednoduchosti v systému
Už v základu vašeho iPhonu najdete nenápadnou, ale velmi výkonnou aplikaci – Poznámky od Applu. Přesně zapadá do ekosystému a nabízí vše, co běžný uživatel potřebuje: textové poznámky, seznamy, kresby, skenování dokumentů i spolupráci na sdílených poznámkách. Díky propojení s iCloudem se vše okamžitě synchronizuje na všech vašich Apple zařízeních. Pokud vám záleží na bezproblémové integraci, tady nemusíte hledat dál.
Joplin: Open-source síla pro pokročilé
Máte rádi, když víte, kam přesně vaše data putují? Joplin je poznámková aplikace s otevřeným zdrojovým kódem, která klade důraz na soukromí a flexibilitu. Umožňuje vytvářet poznámky v markdownu, organizovat je do sešitů a používat tagy. Nabízí možnost synchronizace přes Nextcloud, Dropbox, OneDrive nebo vlastní server. Skvělá volba pro technicky zdatné uživatele, kteří chtějí mít poznámky zcela pod kontrolou.
Fotogalerie #3
Microsoft OneNote: Poznámky bez hranic
OneNote je robustní nástroj vhodný nejen pro osobní poznámky, ale i pro rozsáhlé pracovní projekty. Umožňuje vytvářet zápisníky, sekce a stránky s textem, obrázky, kresbami i odkazy. Jeho flexibilní uspořádání ocení každý, kdo pracuje s velkým množstvím informací. OneNote navíc podporuje Apple Pencil, takže se hodí i pro psaní rukou na iPadu. A jako bonus: funguje skvěle napříč platformami.