Skvělé poznámkové aplikace pro váš iPhone

Vše o Apple
Amaya Tomanová
0
< >

Bear: Krása v jednoduchosti

Bear si získal srdce uživatelů elegantním rozhraním a minimalistickým přístupem. Vytváření poznámek je rychlé, intuitivní a příjemné na pohled. K dispozici máte podporu tagů (hashtagů), díky kterým je organizace poznámek snadná i bez složitých struktur. Synchronizace mezi zařízeními funguje hladce a placená verze přináší i šifrování poznámek a export do různých formátů. Ideální volba pro ty, kdo chtějí stylovou a přehlednou aplikaci.

Bear 1 Bear 1
Bear 2 Bear 2
Bear 3 Bear 3
Bear 4 Bear 4
Bear 5 Bear 5
Google Keep: Rychlost a barevná jednoduchost

Pokud hledáte poznámkovou aplikaci, která vám nezabere čas nastavováním, Google Keep vás nezklame. Pestré barevné štítky, rychlé psaní poznámek i seznamů a možnost přidat obrázky nebo hlasový záznam – to vše ve známém googlovském stylu. Velkou výhodou je napojení na další Google služby jako Kalendář nebo Gmail, což usnadní plánování i každodenní agendu. Google Keep je navíc zcela bezplatný nástroj.

google keep google_keep_appstore3
google keep google_keep_appstore4
google keep google_keep_appstore2
google keep google_keep_appstore1
Google Keep Apple Watch Google Keep Apple Watch 0
Google Keep Apple Watch Google Keep Apple Watch 1
Google Keep Apple Watch Google Keep Apple Watch 2
Apple Poznámky: Síla jednoduchosti v systému

Už v základu vašeho iPhonu najdete nenápadnou, ale velmi výkonnou aplikaci – Poznámky od Applu. Přesně zapadá do ekosystému a nabízí vše, co běžný uživatel potřebuje: textové poznámky, seznamy, kresby, skenování dokumentů i spolupráci na sdílených poznámkách. Díky propojení s iCloudem se vše okamžitě synchronizuje na všech vašich Apple zařízeních. Pokud vám záleží na bezproblémové integraci, tady nemusíte hledat dál.

Joplin: Open-source síla pro pokročilé

Máte rádi, když víte, kam přesně vaše data putují? Joplin je poznámková aplikace s otevřeným zdrojovým kódem, která klade důraz na soukromí a flexibilitu. Umožňuje vytvářet poznámky v markdownu, organizovat je do sešitů a používat tagy. Nabízí možnost synchronizace přes Nextcloud, Dropbox, OneDrive nebo vlastní server. Skvělá volba pro technicky zdatné uživatele, kteří chtějí mít poznámky zcela pod kontrolou.

Joplin 3 Joplin 3
Joplin 2 Joplin 2
Joplin 1 Joplin 1
joplin joplin_gb
Microsoft OneNote: Poznámky bez hranic

OneNote je robustní nástroj vhodný nejen pro osobní poznámky, ale i pro rozsáhlé pracovní projekty. Umožňuje vytvářet zápisníky, sekce a stránky s textem, obrázky, kresbami i odkazy. Jeho flexibilní uspořádání ocení každý, kdo pracuje s velkým množstvím informací. OneNote navíc podporuje Apple Pencil, takže se hodí i pro psaní rukou na iPadu. A jako bonus: funguje skvěle napříč platformami.

OneNote 4 OneNote 4
OneNote Vision Pro 1 OneNote Vision Pro 1
OneNote Vision Pro 2 OneNote Vision Pro 2
OneNote 2 OneNote 2
OneNote 3 OneNote 3
OneNote 1 OneNote 1
OneNote Microsoft-OneNote-iPad-1
