Recenze FIXED Dry Tab: Nejlepší kamarád vašeho iPadu na vodě i v prašném prostředí

Skvělý společník nejen k vodě. Tak by se dalo stručně popsat voděodolné pouzdro FIXED Dry Tab, které jsem měl možnost otestovat během několika uplynulých výletů. Ať už šlo o dny strávené u vody, výlet na paddleboardu, nebo jednoduše jen túru v prašném terénu, pouzdro si mě rychle získalo a to hlavně svou jednoduchostí, odolností a překvapivě praktickým zpracováním. Dost ale bylo prvotních pochval. Pojďme se podívat na to, proč je za mě vlastně tak příjemným společníkem.
Technické zpracování a praktické použití
Pouzdro je navržené pro tablety o velikosti až 11″, takže do něj pohodlně pasoval jak můj iPad Air, tak i lehce větší zařízení jiných značek. Vejít by se měl rozměrově do pouzdra i iPad Pro 13“, nicméně nemyslím si, že se jedná o zařízení, které by měl člověk s sebou potřebu „tahat“ zrovna v podobné brašně. Nicméně jít by to mělo. Vnitřní rozměry 295 × 235 mm totiž poskytují dostatek prostoru i pro zařízení s lehkým obalem, takže jsem nemusel sundávat kryt pokaždé, když jsem tablet do pouzdra vkládal.
Materiál použitý na tělo pouzdra nese označení Hypalon mesh 420D, což v překladu znamená něco jako extrémně odolný syntetický materiál, který snese i tvrdší zacházení. A můžu potvrdit, že nejde jen o marketingovou frázi – nevadilo mu ani písečné prostředí u vody, ani menší škrábance od kamínků, a dokonce odolal i náhodnému šlápnutí v kempu. Co mě ale překvapilo nejvíc, je kvalitní voděodolný zip, který se chová jako skutečná bariéra. Nejde totiž jen o klasické „rolovací“ zavírání, jak jsme zvyklí u mnoha jiných typově podobných pouzder. Zde prostě zatáhnete zip, důkladně jej dotáhnete, a pouzdro se skutečně hermeticky uzavře.
Co se týče odolnosti, certifikace IPX8 zajišťuje, že se tablet může ponořit do vody až do hloubky 5 metrů po dobu 1 hodiny. To jsem sice nezkoušel do puntíku, ale opakované cákání, ponoření do vody i krátké plavání pouzdro zvládlo bez sebemenší známky průsaku. Navíc plave na hladině, což je velké plus, protože vám tablet jen tak nezmizí někde pod hladinou v případě, že by vám spadl z paddleboardu nebo člunu.
Fotogalerie
Ovládání je bez problému i v pouzdře
Velmi kladně hodnotím i to, že transparentní přední část je vyrobená z pružného materiálu, který je kompatibilní s dotykovým ovládáním i s Face ID. Na suchu jsem s ovládáním neměl sebemenší problém a většina gest fungovala plynule a to včetně psaní na klávesnici. Ve vodě samozřejmě dotykové ovládání nefunguje kvůli vlastnostem kapacitních displejů, ale to není chyba pouzdra, ale technologie jako takové. Pro běžné čtení, sledování filmů nebo orientaci v mapách ale postačí naprosto dokonale.
Pokud pak vlastníte tablet s Face ID, vězte, že i to vám bude přes pouzdro fungovat. Já takto vyzkoušel odemykat iPhone a vše šlo bez problému. Pokud byste ale přeci jen na problém narazili, díky podpoře dotykového ovládání přes průhledný bok zvládnete snadno a rychle „necvakat“ váš číselný kód a je vyřešeno.
Popruh a přenášení
Součástí balení je i nastavitelný popruh o délce až 135 cm, díky čemuž jsem si mohl pouzdro pohodlně přehodit přes rameno nebo jej nosit jako malý vak. Popruh se dá také zcela odepnout, pokud preferujete nošení v batohu. Ve chvílích, kdy jsem potřeboval mít volné ruce, to byla opravdu praktická vychytávka.
Fajn je, že vzhledem k rozměrům celého pouzdra jej nemusíte používat jen jako místo pro uschování vašeho tabletu, ale klidně jako malou příruční brašničku, do které si kromě tabletu hodíte i mobil, peněženku a další předměty denní potřeby. Člověk má tak vše stále při ruce a díky průhlednosti navíc zvládá vše nahmatat velmi rychle, protože na vše perfektně vidí.
Fotogalerie #2
Resumé
Co tedy po pár týdnech testování říci? Voděodolné pouzdro FIXED Dry Tab mě svým způsobem překvapilo. Nečekal jsem, že mě produkt z této kategorie zaujme natolik, abych jej začal brát jako běžnou součást výbavy na cesty. Právě odolnost, funkčnost a univerzální využití dělají z Dry Tabu spolehlivého parťáka, který ochrání tablet nejen před vodou, ale i prachem, pískem a nástrahami přírody. Pokud tedy hledáte spolehlivý doplněk pro tablet na léto, dovolenou nebo outdoorové výlety, FIXED Dry Tab dává smysl. V praxi totiž funguje přesně tak, jak byste od něj čekali. A možná i trochu lépe.