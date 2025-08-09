Kde sledovat Oktagon Štvanice živě

Oktagon Štvanice by dnes měl běžet na obrazovce naprosto každého fanouška MMA. Po krátkém půstu tu totiž máme další turnaj domácí organizace OKTAGON MMA a to ne jen tak ledajaký. Odehraje se totiž na pražské Štvanici, kde se objeví třeba Roušal, Humburger, Mazúch či Szabová v titulové bitvě proti Bolander.
Pokud chcete Oktagon live sledovat, jednou z možností je tak Pay per view. To nyní vychází na 13,99 EUR, tedy zhruba 370 Kč. Nutno nicméně podotknout, že za tuto cenu získáte jak virtuální vstupenku do arény, tak i přístup k turnaji několik dní po jeho odvysílání. Součástí Pay per view je pak samozřejmě jak celá startovní karta, na které je 12 zápasů, přičemž naprostá většina se zdá být velmi lákavých, tak i zápasové studio s experty, řada rozhovorů a tak podobně. Turnaj začíná v 18:00.
Pay per view můžete zakoupit zde.
Jak již bylo zmíněno výše, turnaj při Pay per view poběží na adrese OKTAGON.tv s tím, že pro sledování se bude stačit buď přihlásit, nebo jen uplatnit kód, který vám bude doručen při koupi “virtuálního lístku” do mailu, který při koupi vyplníte. OKTAGON na svém webu uvádí, že pro spolehlivý přenos je vyžadováno stabilní internetové připojení s minimální rychlostí 10Mbs. Podporovaná zařízení jsou pak následující (citujeme přímo ze stránek OKTAGONu):
Stolní počítače
- Zdržení se používání jiných aplikací při přehrávání Digitálního Obsahu
- Operační systém: aktualizován na nejnovější verzi Windows 10 nebo MacOS 10.
- Minimální hardwarové požadavky: procesor min. 1,6GHz, paměť RAM min. 8GB.
- Internetový prohlížeč: nejnovější verze Chrome / Safari / Edge (chromium), jinak není zaručeno úspěšné vysílání.
- Minimální parametry webového prohlížeče: cookies povoleny, Java Script povolen, Video HTML5, Google Chrome (poslední 3 verze), Firefox (poslední 3 verze), Safari 10+.
Mobilní zařízení
- Zdržení se používání jiných aplikací při přehrávání Digitálního Obsahu
- Operační systém: Android 9+ nebo iOS 13+.
- Internetový prohlížeč: nejnovější verze Chrome / Safari / Edge (chromium), jinak není zaručeno úspěšné vysílání.
Zařízení Smart TV
V současné době nezaručujeme kvalitu streamu pro Smart TV. Pokud je to možné, proveďte před zakoupením licence test na zamýšleném zařízení.