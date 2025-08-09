Apple vydal novou překrásnou tapetu pro iPhone! Stáhněte si jí přímo zde

Apple se znovu vrací k jedné ze svých nejikoničtějších myšlenek – oslavě těch, kteří vidí svět jinak. V rámci nové kampaně „Here’s to the Dreamers“, která navazuje na legendární „Think Different“, proto začal představovat nejen tvůrce napříč obory, přičemž při této příležitosti vydal také zbrusu novou tapetu pro iPhone, která má být každodenní připomínkou síly představivosti.
Kampaň se tentokrát zaměřuje na tvůrce z jihovýchodní Asie od hudebníků a umělců přes vývojáře aplikací až po další kreativní talenty, kteří svými projekty inspirují a posouvají hranice. Apple jejich práci přibližuje prostřednictvím speciálního článku na App Store a doplňuje ji vizuálním prvkem, který mohou uživatelé doslova nosit v kapse, konkrétně unikátní tapetou „Here’s to the Dreamers“.
Design tapety zachycuje dle jeho slov barevný a rozmanitý snový prostor, kde se nápady mění v realitu. Apple popisuje motiv jako místo, kde „představivost živí sny a zapaluje kreativního ducha jihovýchodní Asie“. Pokud pak používáte beta verzi iOS 26, určitě vás potěší, že tapeta podporuje prostorový efekt, takže se její prvky jemně pohybují podle toho, jak s telefonem manipulujete. Novinku si můžete zdarma stáhnout přímo z webu Applu. A my v redakci musíme uznat, že se jedná o jednu z nejhezčích tapet za poslední dobu z dílny Applu.