Poznámky v iOS 26 nabídnou nové způsoby, jak využít všechny dostupné nástroje

Nativní aplikace Poznámky v iOS se v posledních letech proměnila z jednoduchého poznámkového bloku na plnohodnotný nástroj, který může směle konkurovat i nejlepším aplikacím třetích stran. S každou novou verzí iOS přibývají funkce – a s nimi i riziko, že se uživatelské prostředí stane nepřehledným.
Apple si to uvědomuje a v iOS 26 přichází s řešením, které má růst počtu nástrojů udržet pod kontrolou: adaptivní nástrojovou lištou.
Od jednoduchosti k výkonnému nástroji
Když Apple uvedl první verzi svých Poznámek, šlo hlavně o rychlý způsob, jak si něco zapsat. Funkce byly minimální a ovládání maximálně jednoduché. Postupně ale aplikace dostala bohatší formátování, seznamy úkolů, tabulky, možnost připojit přílohy či kreslit pomocí Apple Pencil. Dnes je z ní univerzální nástroj pro psaní, plánování i ukládání multimediálního obsahu. S narůstajícím počtem možností však vyvstává otázka: jak vše zpřístupnit, aniž by to uživatele zahltilo?
Jak funguje adaptivní lišta v iOS 26
V aktuálních verzích iOS pro veřejnost se nad klávesnicí nachází lišta s šesti hlavními tlačítky – nabídka formátování, zaškrtávací seznam, tabulky, přílohy, nástroje pro kreslení a funkce Apple Intelligence pro psaní. Mnoho z nich má navíc další podnabídky.
V iOS 26 Apple lištu kompletně přepracoval. Nově obsahuje až 18 nástrojů, mezi nimiž lze horizontálně posouvat. Na první pohled se může zdát, že tolik tlačítek vše zkomplikuje, ale právě zde nastupuje „adaptivní“ prvek. Poznámky totiž samy rozpoznají, co právě děláte, a automaticky zobrazí nejrelevantnější nástroje:
- při psaní běžného textu nabídnou tlačítka pro tučné písmo, kurzívu, podtržení či zvýraznění,
- při označení více řádků se objeví možnosti pro odsazení, vytvoření seznamu nebo změnu úrovně odrážek.
Fotogalerie
Uživatel si samozřejmě může kdykoliv přejetím zobrazit kompletní sadu tlačítek, ale díky adaptivitě by k tomu mělo být potřeba sahat jen výjimečně.
Přehlednost bez omezení funkcí
Nová adaptivní lišta v iOS 26 je ukázkou toho, jak lze do jedné aplikace integrovat širokou škálu funkcí, aniž by trpěla jednoduchost ovládání. Apple tak uživatelům ponechává všechny nástroje na dosah, ale zároveň se snaží, aby to, co vidí při práci, bylo vždy co nejvíce k věci. Pro každodenní používání to znamená méně zbytečného hledání a rychlejší přístup k nástrojům, které v danou chvíli skutečně potřebujete.