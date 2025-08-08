Na Alze si stále můžete předobjednat překrásný PlayStation 5 30th Anniversary Edition

Komerční sdělení: Ačkoliv jsou tomu více než dva týdny od znovuvydání (respektive opětovného spuštění předobjednávek) limitované edice PlayStation produktů k 30. výročí značky, limitovaná edice konzolí není na Alze stále vyprodaná. Při prvním startu prodejů této edice bylo sice vše vyprodáno velmi rychle, tentokrát se však vyprodaly „jen“ DualSense ovladače, což znamená jediné – pokud se vám šedá verze PS5 líbí, máte stále možnost si ji předobjednat.
Původní uvedení limitované 30th Anniversary edice PS5, ovladačů i handheldu Portal loni doprovázel obrovský zájem, který vedl k extrémně rychlému vyprodání zásob. Mnozí zájemci se tak k produktům vůbec nedostali, zatímco jiní – často překupníci – si jich naopak pořídili hned několik s vidinou zisku při dalším přeprodeji. Sony však právě těmto spekulantům teď udělalo nemalou čáru přes rozpočet, protože limitovanou edici PS5 produktů vrátilo do prodeje.
Pokud vás tedy PS5 30th Anniversary Edition láká , neváhejte na konzoli si na Alze předobjednejte. Samotný prodej je naplánovaný na 29. září letošního roku, takže si sice na svou konzoli chvíli počkáte, avšak za své čekání dostanete opravdu krásný kousek elektroniky, která vám bude zdobit domov a zároveň přinášet spoustu zábavy.