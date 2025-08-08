HBO Max nechce, abyste sdíleli svá hesla! A nebude mít slitování

Doba, kdy si uživatelé mohli bezstarostně sdílet hesla ke streamovacím službám, se rychle chýlí ke konci. Po Netflixu nyní i HBO Max otevřeně naznačuje, že se chystá spustit „agresivní“ kampaň zaměřenou na zastavení sdílení účtů mezi lidmi mimo jednu domácnost.
První signály přišly už na podzim loňského roku, kdy tehdy ještě služba Max (s modrým logem) začala uživatele jemně upozorňovat, že by sdílení přístupových údajů mohlo být zpoplatněno. Ukázalo se ale, že tento přístup měl jen malý efekt. JB Perrette, šéf streamovací divize HBO Max, tento týden při konferenčním hovoru k výsledkům hospodaření uvedl, že společnost přitvrdí. Podle něj několik měsíců testování umožnilo firmě Warner Bros. Discovery přesněji určit, kdo je „legitimním uživatelem“ a kdo ne. Následovat má přechod k mnohem důraznější komunikaci, která uživatele přiměje k reakci.
„Doposud šlo o poměrně jemné, snadno ignorovatelné sdělení. Brzy se ale změní na konkrétní výzvu, která bude vyžadovat akci,“ uvedl Perrette. Podle něj má k zásadnímu zpřísnění dojít už ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku. HBO Max sice nabízí možnost připlatit si za sledování mimo domácnost, cenově to ale nemusí být pro uživatele výhodné – zvlášť když se služba často objevuje v rámci slev nebo balíčků s jinými streamovacími službami.
Pokud tedy v současnosti sdílíte svůj účet s někým, kdo s vámi nebydlí, je dost pravděpodobné, že budete muset brzy přehodnotit své možnosti – ať už formou příplatku, nebo hledáním jiné platformy. Streamovací trh se totiž stále více uzavírá před neplatiči a tlak na uživatele roste.