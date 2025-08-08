Chytré zámky WELOCK se slevou až 50 %! Teď je ideální čas na upgrade vstupních dveří

Komerční sdělení: Léto je obdobím změn, a pokud jste už delší dobu přemýšleli nad tím, jak posunout zabezpečení svého domu, bytu nebo třeba kanceláře na vyšší úroveň, akce značky WELOCK je přesně pro vás. Chytré zámky této značky jsou známé svou jednoduchou instalací, bezklíčovým přístupem a širokými možnostmi použití. A díky letní slevové akci je teď pořídíte za bezkonkurenční ceny.
WELOCK TOUCA51 – oblíbený univerzál pro každé dveře
Mezi nejvýhodnější modely akce patří jednoznačně TOUCA51, který díky slevovému kódu VD50 koupíte za pouhých 119 €. Tento chytrý zámek zvládne nahradit běžnou vložku ve dveřích a nabídne vše, co od moderního zabezpečení čekáte – odemykání otiskem prstu, zadaným PIN kódem nebo pohodlně přes mobilní aplikaci. Nevyžaduje žádné vrtání, složitou kabeláž ani odbornou montáž – vše zvládnete sami během pár minut.
Z TOUCA51 se stává skvělá volba pro klasické byty i menší kanceláře, kde oceníte především jeho spolehlivost a jednoduché ovládání.
WELOCK SECBN51 – vyšší zabezpečení pro náročnější
Pokud hledáte zámek, který kromě všech běžných funkcí nabídne i zvýšenou odolnost a lepší konstrukci pro venkovní použití, určitě vás zaujme model SECBN51. Aktuálně ho pořídíte za 139 € se stejným kupónem VD50.
I tento model podporuje přístup otiskem prstu, aplikací nebo PINem, ale navíc přináší robustnější zpracování, které se hodí například na hlavní vstupní dveře rodinného domu, nebo tam, kde potřebujete jistotu i v náročnějších podmínkách.
WELOCK PCB41 Plus – elegantní řešení pro interiér i pronájmy
Zámek PCB41 Plus představuje stylové a funkční řešení, které je ideální například pro kancelářské prostory, sdílené byty nebo pokoje v rámci Airbnb. Aktuálně je v akci za 119 € se slevovým kódem VD30.
Opět nechybí podpora otisků, PIN kódů ani aplikace, ale navíc potěší kompaktní konstrukcí a decentním designem, díky čemuž perfektně zapadne do jakéhokoli interiéru.
WELOCK Wi-Fi Gateway – chytrý most mezi zámkem a Alexou
Pokud už chytrý zámek máte, nebo si ho právě pořizujete, možná vás zaujme doplněk, který z něj udělá plnohodnotného člena vaší chytré domácnosti. Wi-Fi Gateway od WELOCK umožní zámek propojit s Alexou, ovládat ho hlasem nebo na dálku přes internet – a to klidně i z druhého konce světa.
Aktuálně ho WELOCK nabízí za 99 € s doručením z evropského skladu. Výhodou je, že funguje napříč modely a nevyžaduje žádnou složitou konfiguraci – stačí ho zapojit do zásuvky a připojit k domácí síti.
Závěr: Teď nebo nikdy
Chytré zámky od WELOCK si získaly popularitu po celém světě právě díky kombinaci jednoduché instalace, široké nabídky funkcí a rozumné ceny. A s aktuální letní akcí, během které ušetříte až 50 %, je rozhodování ještě snazší. Zámky se odesílají z evropského skladu, takže dorazí během pár dní, a vztahuje se na ně dvouletá záruka. Ať už tedy chcete zabezpečit svůj domov, vylepšit přístup do kanceláře nebo vytvořit pohodlné řešení pro nájemníky, WELOCK vám má rozhodně co nabídnout.