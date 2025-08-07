Výkonnostní náskok Apple v ohrožení? V TSMC se zatýkalo kvůli krádeži informací o čipech pro iPhone 18!

Výrobce čipů TSMC, hlavní dodavatel procesorů pro Apple, oznámil vážné bezpečnostní narušení týkající se jeho nadcházející 2nanometrové výrobní technologie. Podle Financial Times byli tři lidé obviněni z pokusu o krádež citlivých dat, včetně současného zaměstnance, bývalého pracovníka a třetí osoby s dosud neznámou vazbou na společnost. TSMC incident odhalila díky neobvyklým vzorcům přístupů k vnitřním systémům firmy, které obsahovaly kritické informace o vývoji a výrobě právě 2nm čipů. Následně byl případ postoupem taiwanským úřadům, které podezřelé osoby zadržely.
Apple má v příštím roce uvést na trh čip A20, jenž je určený pro připravovanou řadu iPhonů 18. Tato generace čipů bude pravděpodobně první, která využije právě 2nm výrobní proces TSMC, přinášející zásadní zlepšení výkonu i energetické účinnosti. Nový proces zavádí nanosheet tranzistorovou architekturu, která nahrazuje dříve používaný FinFET design. TSMC uvádí, že tato technologie umožní až 15% nárůst výkonu, nebo až 30% snížení spotřeby energie v porovnání s aktuálním 3nm procesem, a to bez kompromisů v hustotě tranzistorů.
Únik dat přichází v době, kdy Apple a další výrobci čipů intenzivně soutěží o prvenství v zavádění pokročilých výrobních technologií. Pokud by citlivé informace pronikly ke konkurenci, mohlo by to ohrozit náskok TSMC i Applu. Nicméně TSMC ujišťuje, že incident nebude mít vliv na časový plán výroby 2nm čipů. Apple zatím věc nekomentoval.