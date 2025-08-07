Další firma se soudí s Applem. Už jí to stálo stovky milionů!

Společnost Masimo, která se zabývá lékařskými technologiemi, vede s Applem vleklý soudní spor už od roku 2020. Přestože už Masimo zaznamenalo dílčí úspěchy, náklady na tento právní maraton jsou astronomické.
Podle výsledků hospodaření, které Masimo pravidelně zveřejňuje, je zřejmé, jak nákladné je žalovat technologického giganta jako Apple. Už v roce 2021 Masimo utratilo 5,5 milionu dolarů na právní výdaje. O rok později šla částka strmě nahoru – 28,7 milionu. V roce 2023 výdaje přesáhly 40 milionů dolarů, a v roce 2024 se vyšplhaly na neuvěřitelných 70 milionů.
Rok 2025 může být ještě dražší
Jen za první čtvrtletí letošního roku firma vydala 19,7 milionu a ve druhém čtvrtletí dalších 24 milionů dolarů. Pokud se trend nezmění, Masimo letos překoná i rekordní výdaje z loňska. A to vše kvůli jedinému sporu – s Applem.
Hlavním bodem sporu je technologie měření okysličení krve u Apple Watch. Právě kvůli rozhodnutí americké obchodní komise (ITC) musel Apple koncem roku 2023 odstranit funkci měření SpO2 ze svých hodinek prodávaných v USA. Apple se odvolal a nyní se čeká na verdikt tříčlenného soudního senátu.
Stojí to za to?
Bývalý CEO Masima Joe Kiani už v prosinci 2023 přiznal, že spor s Applem stál firmu kolem 100 milionů dolarů. Dnes už se celková částka pravděpodobně blíží 200 milionům.
I když tyto výdaje zahrnují všechny právní náklady Masima, je nepochybné, že spor s Applem tvoří jejich naprostou většinu. Tento případ ukazuje, jak extrémně nákladné může být postavit se proti technologickému gigantu – a to i v případě, že máte pravdu.