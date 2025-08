Bublanina, bezová šťáva ale i “piňakoláda”: Co Češi vyhledávají v letních měsících?

Společně s teplotou se v horkých letních dnech dramaticky mění i klíčové výrazy, které lidé v Česku vyhledávají na Googlu. Letošní léto podle Čechů voní bublaninou, třešňovou marmeládou a domácí bezovou šťávou. Ve vyhledávacích trendech tak vládne nejen domácí klasika, ale i touha zkoušet nové chutě z ciziny – ať už jde o Limoncello spritz, “piňakoládu” nebo matchu. S dalšími nápady na to, jak zpracovat nadúrodu, pomůže umělá inteligence.

Když české léto chutná jako feed z dovolené

Zatímco v kuchyni kralují tvarohové knedlíky a meruňkové kompoty, na večírcích boduje Mimosa, osvěžující kombinace pomerančového džusu a šampaňského. A když chcete nízkokalorickou variantu? Skinny Bitch – vodka se sodovkou a citronem – letos zažívá comeback. Letní trendy ve vyhledávání jasně ukazují, že se Češi nechtějí vzdát chuti dětství, ale zároveň se rádi nechávají inspirovat cestováním, trendy nebo tím, co zrovna roste na zahradě. Většinu českých letních nápadů pojí jedna zásadní věc – touha po domácí výrobě. A ta je v dnešní době jednodušší, než kdy dříve – zejména díky řadě technologických vymožeností a umělé inteligenci v mobilu.

Co s další cuketou? AI v kuchyni využívají nejen špičkoví šéfkuchaři

Zahrada plodí, lednice přetéká úrodou a inspirace někdy dochází. Gemini, AI chatbot, dnes pomáhá nejen vyhledávat, ale i přemýšlet nad tím, co uvařit. Díky funkci Gemini Live stačí ukázat, co máte doma – třeba misku plnou cuket – a během chvíle získáte návrhy receptů, nové kombinace nebo tipy, které by vás samotné možná vůbec nenapadly. Tento přístup je v posledních měsících podle deníku New York Times populární i mezi špičkovými šéfkuchaři po celém světě. Tlak na originalitu je dnes tak vysoký, že pomoc AI při tvorbě menu se stává běžnou součástí práce. Ale umělá inteligence může s inspirací pomoci i běžným uživatelům. A pokud v obchodě nebo na trhu narazíte na neznámou surovinu? Google Lens ji během vteřiny rozpozná a nabídne popis, původ i možnosti kuchyňského využití. „Google Lens, tedy možnost vyhledávání z fotky, zpracuje každý měsíc přes 20 miliard vizuálních dotazů a patří mezi nejrychleji rostoucí typy vyhledávání vůbec,“ říká Alžběta Houzarová, mluvčí Google.



Nejvyhledávanější recepty letošního léta Letní trendy ve vyhledávání nápojů 1. Recept bublanina (+1020%) 1. Bezová šťáva recept (+720%) 2. Třešňová marmeláda recept (890%) 2. Ledová káva recept (+650%) 3. Tvarohové knedlíky recept (490%) 3. Pečený čaj recept (+290%) 4. Meruňkový kompot recept (+440%) 4. Limoncello spritz recept (+270%) 5. Třešně recepty (+430%) 5. Aperol (+240%)

Letním vyhledáváním jednoznačně dominovala bublanina – nejčastěji hledaný recept celého léta. V závěsu za ní následovaly meruňkové a třešňové dobroty a tvarohové knedlíky. Na seznamu nechyběly ani osvěžující nápoje – od tradiční bezové šťávy, kterou si Češi rádi připravují doma, až po ledovou kávu a Aperol, stálice letních zahrádek.

Nejvyhledávanější chlazené nápoje letošního léta Nejvyhledávanější koktejly letošního léta 1. Recept na studený kafe 1. Drink mimosa (+120%) 2. Recept na studený koktejl 2. Cuba libre cocktail (+90%) 3. Zelený čaj studený recept 3. Piňakoláda (+90%) 4. Matcha nápoj studený recept 4. Margarita (+70%) 5. Zelený čaj s ovocem studený recept 5. Skinny bitch cocktail (+60%)

V neposlední řadě je v Česku s letními měsíci spjaté i pořádání venkovních oslav a večírků, na nichž se setkáváme s řadou oblíbených koktejlů. Největší nárůst popularity zaznamenaly drinky jako Mimosa– lehký a nevinný drink z pomerančového džusu a šampaňského, ideální na slavnostní brunche a letní svatby. Češi ale ve velkém vyhledávali i osvědčené klasiky jako Cuba Libre či “piňakoláda”. Vzrostl také zájem o Margaritu nebo koktejl Skinny bitch – jednoduchou kombinaci vodky a sodovky s citronem, kterou si oblíbili ti, kdo hledají osvěžení téměř bez kalorií.