Apple končí s opravami těchto legendárních Apple Watch. Nepoužíváte je ještě?

Po téměř dekádě od svého uvedení se Apple Watch Series 1 definitivně stávají historií. Apple je totiž nově zařadil na seznam zastaralých produktů, což znamená, že už pro ně nebude poskytovat žádné opravy ani náhradní díly a to ani ve svých prodejnách, ani u autorizovaných servisních partnerů.

Apple Watch Series 1 debutovaly v roce 2016 jako nástupce první generace Apple Watch (ta se označuje nyní jako „nultá“ a prodávaly se souběžně s výkonnějšími Series 2. Oproti původním hodinkám nabídly rychlejší čip S1P, díky kterému byly svižnější při spouštění aplikací a odezvě systému. Jinak však konstrukčně i vzhledem zůstaly velmi podobné, takže pro mnoho uživatelů šlo spíše o vylepšenou „verzi 1.5“ než zcela novou generaci.

Co se pak týče zastarávání hardwaru, Apple má jasně daný systém označování starších produktů, kdy po pěti letech od ukončení prodeje spadají do kategorie vintage, kdy je lze ještě v omezené míře opravovat, pokud jsou dostupné díly. Jakmile ale uběhne sedm let, zařízení se přesune mezi obsolete, tedy zastaralé. V tomto bodě už Apple oficiálně neprovádí žádné opravy a přestává dodávat náhradní díly. Series 1 se tak definitivně loučí se servisní podporou. Přesto ale zůstávají pro mnoho majitelů symbolickým vstupem Applu do světa chytrých hodinek, protože právě s nimi se Apple Watch začaly prodávat ve větším měřítku díky nižší ceně a svižnějšímu chodu oproti původní generaci.