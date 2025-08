iOS 26 naučí Domácnost topit i chladit podle vašich cest. Má to ale háček

iOS 26 sice zatím nepřinesl do aplikace Domácnost žádné viditelné novinky (tedy vyjma Liquid Glass designu), ale podle nejnovějších kódu bet se za oponou chystá funkce, která by mohla posunout chytrou domácnost na další úroveň. Vývojář Steve Moser totiž v betě systému objevil odkazy na připravovanou možnost s názvem Adaptive Temperature, která má být úzce provázaná s novinkami v Mapách.

Apple letos výrazně vylepšil své Mapy, když do nich přidal funkce Preferred Routes a Visited Places. Jednoduše řečeno – aplikace se učí vaše běžné trasy a navštěvovaná místa. Celý proces probíhá plně v zařízení, s end-to-end šifrováním, a Apple k těmto datům nemá přístup. Nově získané schopnosti Map se ale zjevně nemají projevit jen při navigaci, nýbrž i v dalších částech ekosystému.

Adaptive Temperature má totiž fungovat právě tak, že Domácnost podle zvyklostí uživatele a jeho denního pohybu automaticky přizpůsobí nastavení termostatu. Pokud tak například systém pozná, že jste každý den od osmi ráno v práci, sníží teplotu, aby se zbytečně neplýtvalo energií, a naopak před vaším návratem domů začne topit či chladit.

Zatím je nutné brát vše s rezervou. Přítomnost kódu v betaverzi iOS 26 sice ukazuje, že Apple na funkci pracuje, ale není jisté, zda se do finální verze opravdu dostane. Přesto jde o jasný signál, že Apple chce propojit inteligentní mapy se svou chytrou domácností a poskytnout uživatelům více automatizace bez nutnosti složitého nastavování.

Pokud se Adaptive Temperature skutečně objeví v některé z příštích verzí iOS 26, půjde o další krok k domácnosti, která se dokáže sama přizpůsobit našim potřebám i denním zvyklostem a to vše při zachování důrazu na soukromí. Bohužel, vzhledem k tomu, že Preferred Routes ani Visited Places není k dispozici v Česku, bylo by dost překvapivé, kdyby byl Apple funkci Adaptive Temperature do naší země přinést.