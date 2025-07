Tyto nenápadné novinky v iOS 26 zásadně vylepší váš iPhone

Zatímco hlavní pozornost při představení iOS 26 sklidily funkce Apple Intelligence a přepracované aplikace, existuje celá řada nenápadných, ale nesmírně praktických vylepšení, která si zaslouží vaši pozornost. Nezaznívají na keynote, ale zato mění každodenní používání iPhonu k lepšímu – často přesně tam, kde vás to nejvíc potěší.

Když Apple představí novou verzi iOS, většinou se vše točí kolem velkých témat – letos to byly především funkce Apple Intelligence, redesigny systémových aplikací nebo nové vizuální prvky. Jenže pod lesklým povrchem se často skrývají drobné, ale o to užitečnější změny, které mohou mít v každodenním používání iPhonu zásadní dopad. Jsou snadno přehlédnutelné, protože se nevejdou do prezentací ani reklamních spotů. A přesto – právě ony často rozhodují o tom, zda vás nový systém potěší, nebo jen mírně zaskočí.

AirPody, hlídající spánek, a chytřejší CarPlay

Jednou z velmi praktických novinek v iOS 26 je schopnost AirPodů rozpoznat, že jste usnuli. Jakmile k této detekci dojde, přehrávání obsahu se automaticky přeruší. Už žádné noční přehrávání podcastů až do rána nebo vybité baterie po probuzení. Další vítanou novinkou je to, že automatické přepínání zvuku v rámci funkce Handoff nyní nově funguje i s CarPlay. Pokud například při cestě z obchodu nasednete do auta, přehrávání hudby nebo podcastu plynule pokračuje na displeji vozu.

Fotogalerie 1520_794_AirPods_4 airpods-4-stem 1560_900_AirPods_Pro_2 AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 9 AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 6 AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 7 AirPods 4 ANC LsA 6 Vstoupit do galerie

Vylepšený Deník i Hesla

Nativní aplikace Deník v iOS 26 kromě jiného nabízí podporu více samostatných deníků, obrázky přímo v zápisu a záznamy lokalizované na mapě. Dostupná je také pro iPad a Mac, s automatickou synchronizací přes iCloud. Další nativní aplikace, Hesla, zase přidává možnost zobrazit historii změn u jednotlivých účtů, což je praktické například při obnově přístupu nebo ověřování, jaké heslo jste použili dříve.

Fotogalerie #2 Denik iOS 26 1 Denik iOS 26 2 Denik iOS 26 3 Vstoupit do galerie

Chytřejší diktování a nové možnosti v Poznámkách

Náročnější a zkušenější uživatelé zajisté v iOS 26 ocení možnost importu i exportu poznámek ve formátu Markdown. Umožňuje to snadnější spolupráci a přenášení textů mezi různými nástroji. Poznámky jsou také konečně dostupné i na Apple Watch. Diktování se zase pro změnu naučilo poznat, když chcete slovo vyhláskovat – například jména nebo regionální výrazy.

Odložení budíku a více možností pro dvojí SIM i eSim

Odložení budíku už konečně není omezeno na pouhých 9 minut. V iOS 26 si můžete sami zvolit, jestli vám vyhovuje minutové opakování, nebo delší interval. Další skvělé změny přináší operační systém iOS 26 pro uživatele dvou SIM karet. Pokud používáte dvě SIM karty, můžete teď pomocí režimu Soustředění ztlumit jen jednu z nich, což je ideální například pro oddělení pracovního a soukromého čísla. iOS 26 dokáže také rozpoznat, kdy jste zpět doma, a automaticky deaktivuje cestovní eSIM. Přitom zůstáváte dostupní přes iMessage a FaceTime na své hlavní číslo. Bez ručního přepínání.

Fotogalerie #3 iOS 26 budik moznosti odlozeni 1 iOS 26 budik moznosti odlozeni 2 iOS 26 budik moznosti odlozeni 3 iOS 26 budik moznosti odlozeni 4 Vstoupit do galerie

Lepší přehled o baterii a nové možnosti u Kalkulačky

V nastavení baterie se nyní zobrazuje odhad, za jak dlouho se telefon nabije na určitou úroveň. iOS navíc dokáže přizpůsobit výkon podle předpokládaného vytížení konkrétního dne. Apple také nově rozšířil podporu arabského jazyka – například aplikace Kalkulačka nyní zobrazuje čísla zprava doleva a umožňuje přepínat mezi arabštinou a angličtinou bez změny klávesnice.

Fotogalerie #4 iOS 26 sprava baterie 3 iOS 26 sprava baterie 2 iOS 26 sprava baterie 5 iOS 26 sprava baterie 6 iOS 26 sprava baterie 1 iOS 26 sprava baterie 8 iOS 26 sprava baterie 4 iOS 26 sprava baterie 7 Vstoupit do galerie

Srozumitelnější kontakty a vyšší bezpečnost

Aplikace Podcasty nabízí novou funkci zvýraznění hlasu, která usnadňuje porozumění mluvenému slovu. Nově lze také nastavit různé rychlosti přehrávání pro jednotlivé pořady – od velmi pomalé po extrémně rychlou. A vylepšený nástroj Bezpečnostní kontrola umožňuje rychle odebrat sdílený přístup dříve zablokovaným kontaktům.