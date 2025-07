Rozjeďte léto stylově díky akčním slevám na Samsung TV na DATARTu

Komerční sdělení: Léto si většina z nás spojuje s pohodou, volnějším tempem a konečně i časem na oblíbené filmy nebo seriály, které jsme v průběhu roku nestíhali. A pokud si chcete tuhle pohodu vychutnat naplno, určitě by neměla chybět pořádná televize. Právě teď navíc máte ideální příležitost – Samsung zlevnil vybrané modely televizí, které na první dobrou zaujmou nejen svými funkcemi, ale i vzhledem. Slevy jsou už započítané přímo v cenách produktů, takže stačí jen vybrat.

Za pozornost rozhodně stojí třeba model Samsung QE50LS03F, který je k mání i v 55″ variantě. Tahle televize není jen klasickým „sledovačem Netflixu“ – díky režimu Art se z ní totiž během vteřiny stane elegantní obraz. Designem se tak skvěle hodí i do stylově laděných interiérů, kde běžná černá placka působí rušivě.

O špičkový obraz se stará 4K rozlišení, technologie Quantum HDR, široké pozorovací úhly i speciální matná úprava panelu, která eliminuje nepříjemné odlesky třeba při denním světle. Výkon má na starosti procesor NQ4 AI Gen2, který za pomoci umělé inteligence a 20 neuronových sítí optimalizuje obraz i zvuk v reálném čase – a výsledek je znát hned.

Samozřejmostí je Smart TV výbava, včetně podpory hlasových asistentů, streamovacích aplikací a možnosti montáže na stěnu. Nechybí ani elegantní tenký rámeček a možnost vyměnitelného rámečku, který se přichytí magneticky – takže si televizi jednoduše přizpůsobíte svému interiéru.

Pokud tedy přemýšlíte, čím si vylepšit domácnost a zároveň si dopřát perfektní obrazové zážitky, nabídka od Samsungu rozhodně stojí za pozornost. Akce běží od 28. července do 10. srpna 2025, nebo do vyprodání zásob, a to jak na e-shopu, tak přímo v prodejnách DATART.

Slevy na Samsung TV na DATARTu naleznete zde