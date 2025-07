iPhone 15 Pro Max natočil filmovou pecku! Mrkněte, na co jít do kina

Letní filmová událost 28 Years Later (28 let poté) skrývá jedno překvapení – velká část snímku byla natočena na iPhone 15 Pro Max. Režisér Danny Boyle a jeho tým posunuli mobilní kameru na úplně novou úroveň. Apple nyní zveřejnil exkluzivní pohled do zákulisí, který ukazuje, jak přesně celý proces probíhal.

Video odhaluje použití speciálních kamerových rigů, kde bylo najednou připevněno až 20 iPhonů. Díky tomu vznikly unikátní záběry z několika úhlů současně, které by jinak vyžadovaly složité a těžké profesionální vybavení. Tato technika se skvěle hodila pro akční scény, kterých je ve filmu více než dost.

iPhone jako nástroj budoucnosti

Boyle v rozhovoru uvedl, že volba iPhonu nebyla jen praktická, ale také součástí vizuálního vyprávění. V postapokalyptickém světě filmu by právě mobilní zařízení zůstala jedním z mála dostupných technologií, což posiluje autenticitu vyprávění. Apple se ve videu chlubí tím, jak iPhone posouvá hranice filmové tvorby. Už dříve tvůrci jako Steven Soderbergh natáčeli celé filmy na iPhone, ale projekt jako 28 Years Later ukazuje, že mobilní telefon může hrát klíčovou roli i u velkých hollywoodských blockbusterů.

Fotogalerie iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 4 iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 5 iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 6 iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 7 iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 8 iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 9 iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 10 iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 11 iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 13 iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 12 iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 15 iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 14 iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 16 iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 17 iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 19 iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 18 iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 20 iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 21 Vstoupit do galerie

Apple tak opět dokazuje, že kamerová technologie v iPhonech není jen pro amatéry, ale obstojí i v těch nejnáročnějších produkčních podmínkách. S blížícím se uvedením iPhonu 17 Pro lze očekávat, že se podobných projektů dočkáme více. Pokud jste film 28 Years Later už viděli, možná si nyní budete chtít některé scény pustit znovu – s vědomím, že byly natočeny na zařízení, které možná sami nosíte v kapse.