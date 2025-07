iPhone 17 zdraží! Víme, kolik bychom si měli připlatit

S blížícím se zářijovým představením iPhone 17 začínají analytici rozkrývat další možné detaily kolem připravované řady iPhone 17. Například podle nejnovější zprávy analytika Edisona Leeho ze společnosti Jefferies to vypadá, že Apple plánuje u všech letošních modelů zdražení o 50 dolarů (což v ČR odpovídá zhruba 1490 Kč s DPH a dalšími poplatky) a to kvůli rostoucím nákladům na komponenty a americkým clům na zboží z Číny.

Zdražení se má údajně týkat celé čtveřice modelů, tedy iPhonu 17, iPhonu 17 Air (který má letos nahradit model Plus), iPhonu 17 Pro a iPhonu 17 Pro Max. Pokud by Apple skutečně šel touto cestou, základní model by nově startoval na 849 dolarech místo současných 799, v Čechách pak na zhruba 25490 Kč, zatímco Pro Max by mohl jít až na 1 249 dolarů, respektive 37490 Kč.

Jefferies zmiňuje, že vyšší cena má reflektovat nejen vnější faktory, ale i novinky ve výbavě a designu, které Apple plánuje představit. Už dříve například zaznělo, že Pro modely dostanou přepracovaný kamerový modul s až 8× optickým zoomem, zatímco běžné modely přinesou nový design v čele s modelem iPhone 17 Air, který má být lehčí a tenčí než Plus.

Apple se podle zdrojů nebude oficiálně odvolávat na cla nebo náklady, ale místo toho se pokusí vyšší cenu „obhájit“ právě těmito vylepšeními. Informace o zdražení iPhone 17 přitom neslyšíme poprvé. The Wall Street Journal totiž už v květnu informoval, že v Cupertinu o zdražení reálně uvažují, a dnešní zpráva od Jefferies tuto spekulaci jen dál podporuje.

Na druhou stranu je třeba dodat, že v USA Apple i přes případné zdražení těží ze silných prodejů, což potvrzuje i aktuální zpráva od tamních operátorů, kteří hlásí meziroční růst prodejů zařízení o 22 %, což je nejvíce za posledních šest čtvrtletí. I to by mohlo firmu motivovat k tomu, že si mírné navýšení cen může dovolit. Zda Apple skutečně do ceníku sáhne, ukáže až samotná keynote, která by se měla konat v první polovině září. Do té doby zůstává vše jen v rovině odhadů, byť poměrně realistických. A co vy, překousli byste nárůst ceny?