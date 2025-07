Apple má 18 měsíců na to, aby přesvědčil svět, že Apple Intelligence má smysl

Zavedení vlastní umělé inteligence bylo pro Apple jedním z největších letošních kroků, ale podle analytiků z TD Cowen má firma pouze 18 měsíců, aby dokázala, že to celé stálo za to. A než se tak stane, čeká ji spíše umírněný růst, příprava na skládací zařízení a řešení problémů s vývozem iPhonů. Pokud by se pak nepodařilo očekávání do roku a půl naplnit, Applu by jednak ujel vlak a jednak by zřejmě musel zásadně přehodnotit svůj celkový styl působení na tomto poli.

Analytici z investiční firmy TD Cowen jsou přesvědčeni konkrétně o tom,, že pozitivní dopad Apple Intelligence na prodeje se může dostavit až v roce 2026. Do té doby Apple čeká hlavně tvrdý boj o pozice v Číně a nutnost reagovat na rostoucí AI ambice Googlu, který má svůj Pixel 10 s umělou inteligencí představit už 20. srpna.

Z hlediska výroby TD Cowen odhaduje, že Apple ve druhém čtvrtletí zrychlil produkci iPhonů – namísto očekávaných 43 milionů jich vyrobil 48 milionů, a to kvůli americkým celním tarifům, které firmu nutí přesouvat výrobu a optimalizovat dodavatelské řetězce. Pro celý rok 2025 se ale celková výroba drží na očekávaných číslech: 223 milionů iPhonů, tedy o 4 % více než loni. Výraznější skok se ale nekoná právě kvůli slabší poptávce v Číně a dosud nepřesvědčivé AI strategii.

Umělou inteligenci od Apple vnímají analytici výše zmíněné firmy poměrně negativně. TD Cowen otevřeně říká, že Apple Intelligence zatím nepřináší do iPhonů žádný výrazný důvod k upgradu a bude tomu tak i u chystaného iPhonu 17. Přesto je tu jasný cíl – do konce roku 2026 má Apple předvést, že se jeho investice do AI vyplatila. V opačném případě může mít do budoucna velký problém, protože zatímco konkurence bude schopná právě AI schopnostmi svých telefonů „prodávat“, Apple by o tento prodejní argument přišel, což by mohlo být zvlášť problematické po příchodu dražších ohebných modelů.