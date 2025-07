Tyto 2 Smart Home produkty by měl Apple představit na podzim! Do kterého půjdete?

Letošní podzim by se neměl v žádném případě točit „jen“ kolem iPhone 17, Apple Watch 11 či iPadu Pro M5. Dočkat se totiž máme i vylepšené Apple TV 4K a po dlouhých pěti letech také nové generace HomePodu mini. A podle všeho nepůjde jen o kosmetická vylepšení.

Nová Apple TV 4K s čipem A18 a možná i kamerou

Od posledního vydání Apple TV 4K už uběhly téměř tři roky, což je na poměry Applu u tohoto produktu velmi dlouhá doba. Letos bychom se ale měli dočkat konce čekání na novou generaci. Na podzim má totiž dorazit zcela nová generace tohoto zařízení, která přinese celou řadu zajímavých novinek.

Tou nejzásadnější bude přechod z čipu A15 Bionic na výkonnější A18 nebo A17 Pro, díky čemuž by Apple TV měla zvládnout i funkce spojené s Apple Intelligence. Těch se sice v rámci tvOS 26 zatím přímo nedočkáme, ale nový hardware je pro jejich pozdější integraci naprostou nutností.

Další novinkou by mohla být vestavěná kamera, kterou by Apple TV využila především pro FaceTime nebo další videohovory. Ty by se tak konečně daly uskutečnit pohodlně přímo přes televizi bez nutnosti obětovat iPhone jako kameru.

Zcela poprvé by se navíc v Apple TV měl objevit i vlastní Wi-Fi a Bluetooth čip Applu, který by mohl zlepšit komunikaci s dalšími zařízeními v domácnosti. Spolehlivý reportér Bloombergu Mark Gurman v souvislosti s vlastním čipovým řešením před časem informoval o tom, že díky tomuto vylepšení by se produkty v chytré domácnosti mohly rychleji synchronizovat a celkově lépe spolupracovat.

HomePod mini 2 s lepším čipem a novými možnostmi připojení

Už je to téměř pět let od chvíle, kdy Apple představil vůbec první HomePod mini. Od té doby se sice dočkal několika nových barev, ale po stránce hardwaru zůstával stejný. Letos na podzim by ale měl dorazit konečně jeho nástupce coby HomePod mini 2.

O novém modelu zatím nevíme mnoho, ale podle dostupných informací dostane stejně jako nová Apple TV vlastní bezdrátový čip od Applu, který by měl zlepšit konektivitu s ostatními produkty. Spekuluje se i o podpoře modernějších Wi-Fi standardů, jako je Wi-Fi 6E nebo dokonce Wi-Fi 7.

Zásadní otázkou zůstává, jak bude HomePod mini 2 připravený na Apple Intelligence a chytřejší Siri. Současný model totiž běží na čipu S5, který známe z Apple Watch. A právě nový watchOS 26 naznačuje, že funkce Apple Intelligence zvládají až čipy S9 a novější. Pokud se tedy Apple rozhodne zůstat u S-řady, dává smysl nasazení právě S9 nebo S10, čímž by si HomePod mini 2 otevřel dveře ke skutečně chytré budoucnosti. Nasazení výkonnějšího čipu či zlepšení zvukové složky jsou však ve výsledku jedinými upgrady, které v souvislosti s tímto produktem očekáváme.