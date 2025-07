Zajímavé novinky na Max pro tento týden

< >

Nezvratný osud 5 je pokračováním hororové série. Tentokrát skupinu nesleduje žádný démon ani šílenec, ale samotná smrt, či přesněji řečeno samotní filmaři. Skutečná smrt je samozřejmě daleko prozaičtější, když nechá spoustu lidí umřít ve spánku v posteli, ale to není příliš kinematografické. V tomto filmu, podobně jako v předchozích čtyřech dílech, napětí či provokování spočívá v tom, že člověk hádá, které předměty na určitém místě zlikvidují určitou postavu – špatné vedení, záludné nože, větrák u stropu nebo požár v kuchyni? Samovi (Nicholas D’Agosto) tentokrát připadne úloha zachránce, má zachránit život sedmi kolegů vč. svého nejlepšího kamaráda Petera (Miles Fisher) a přítelkyně Molly (Emma Bell). Hlasy těm, kteří přežijí propůjčí the Lucky Eight, ale z pohledu smrti měli všichni umřít na zmíněném mostě. Zarputilý posel smrti (Tony Todd), který v posledním díle zmizel, varuje Sama na pohřbu slovy: „Smrti se nelíbí, když ji chce někdo napálit.“