TCL Week na DATARTu sráží ceny televizí a tabletů o 20 %!

Komerční sdělení: Léto je ideální čas na to, udělat si radost – a pokud už nějakou dobu pokukujete po nové televizi nebo tabletu, právě teď se naskýtá skvělá příležitost. V rámci akce TCL Week můžete získat 20% slevu na vybrané modely televizí a tabletů TCL. A navíc – některé z nich dorazí rovnou s praktickým dárkem, který oceníte nejen při každodenním používání.

Televize TCL jsou dlouhodobě známé tím, že dokážou skloubit moderní technologie, precizní obraz a dostupnou cenu. Modely s MiniLED podsvícením se pyšní výborným kontrastem i jasem, zatímco QLED panely se starají o živé, syté barvy. Výsledný obraz je navíc díky frekvenci 120 Hz, případně až 144 Hz přes HDMI 2.1 naprosto plynulý, a to i při hraní nebo sledování sportu. Samozřejmostí je prémiové ozvučení ONKYO, podpora všech důležitých HDR formátů a intuitivní systém Google TV, který nabídne přístup ke všem oblíbeným streamovacím službám i aplikacím.

Ale tím to rozhodně nekončí. Dvacetiprocentní sleva platí také na vybrané tablety TCL, včetně povedeného TCL NXTPAPER 11 Plus ve variantě 8 GB / 256 GB. Tento model na první pohled zaujme svým elegantním designem, na ten druhý pak především 2,2K NXTPAPER displejem, který se díky režimům VersaView snadno přizpůsobí jak vašemu zraku, tak aktivitě – ať už čtete, kreslíte nebo sledujete video. V exkluzivní nabídce navíc dostanete flipové pouzdro a dotykové pero rovnou v balení, bez nutnosti cokoli dokupovat.

A jak slevu získat? Je to jednoduché. Stačí během TCL Week, tedy od 21. do 30. července 2025, kliknout na tlačítko „Koupit se slevou“ u vybraného produktu. Sleva se totiž nepřičítá automaticky, bez prokliku ji tedy nelze uplatnit. Nabídka platí jak na e-shopu, tak i v kamenných prodejnách, kde si navíc můžete dostupnost zkontrolovat online. Pokud tedy plánujete upgrade domácího kina nebo hledáte všestranný tablet, je TCL Week příjemnou příležitostí, jak na tom ušetřit. Ale pozor – platí jen do vyprodání zásob nebo do odvolání.

Kompletní nabídku TCL Week naleznete zde