Recenze Linkind EP6: Stylové chytré osvětlení, které promění každou stěnu v překrásnou podívanou

Chytré osvětlení už dávno není výsadou technologických nadšenců nebo interiérových designérů. Stává se běžnou součástí domácností, které chtějí víc než jen obyčejné světlo. Ať už hledáte decentní podkreslení pracovního stolu, herního koutku nebo ambientní doplněk do obýváku, právě modulární panely v různých tvarech a barvách patří mezi nejoblíbenější volby. Značka Linkind se do této kategorie pouští s vlastním řešením. To nese název EP6 Smart Hexagon Panels a na první pohled zaujme nejen vzhledem, ale i funkcemi, které byste čekali spíš u podstatně dražších konkurentů.

Technické specifikace, zpracování a design

Pokud si doma rádi vytváříte atmosféru, ať už pro práci, hraní, odpočinek nebo sledování filmů, pravděpodobně jste už někdy přemýšleli o nějakém stylovém ambientním řešení. Přesně do téhle kategorie spadá Linkind EP6 Smart Hexagon Panels coby modulární RGBIC osvětlení ve tvaru šestiúhelníků, které vypadá jako ze sci-fi filmu, ale funguje jednoduše a spolehlivě.

Linkind sází na design, který neurazí, ale zároveň nezapadne. Šestiúhelníkové panely mají čisté linie, příjemně rozptýlené podsvícení a hlavně skvěle drží tvar. Co je ale zásadní, díky technologii Any-Side Connect si můžete jednotlivé panely připojit k sobě libovolně, což umožňuje vytvořit opravdu kreativní tvary. V balení najdete startovací sadu s několika panely, které se k sobě připojují pomocí plastových konektorů – jednoduché, ale funkční řešení. Systém zvládne až 21 propojených modulů, takže si můžete na zeď namalovat světlem prakticky cokoliv.

Rozměrově je každý panel velký zhruba jako dlaň (přesněji kolem 18 cm napříč), s tloušťkou necelé 2 cm. Výhodou je decentní vzhled i v momentě, kdy světla zrovna nesvítí. Nečekají vás zde tedy žádné vystouplé plastové rámečky nebo ošklivé spoje. Napájení a řízení osvětlení zajišťuje centrální řadič, který si automaticky rozpozná rozložení jednotlivých panelů a podle toho je zobrazuje v aplikaci. Ovládání probíhá přes vlastní aplikaci AiDot, která umí vše od ručního ovládání, přes časovače až po synchronizaci s hudbou.

Testování

Linkind EP6 jsem nainstaloval nad pracovní stůl, kde aktuálně trávím víc času než bych chtěl přiznat. Samotná instalace zabrala asi půl hodiny a to navíc spíš kvůli přemýšlení, jak panely rozmístit, než technickému provedení. Systém „any-side“ je geniální v tom, že se nemusíte trápit s konkrétní orientací – jednoduše připojujete panel za panelem a aplikace si sama rozpozná, jak jsou propojené.

Pokud se pak ptáte na to, jak se panely na zeď instalují, odpověď je jednoduchá – jde to extrémně jednoduše. Abyste si udělali lepší představu, níže si můžete pustit YouTube video přímo od AiDot, které vše zachycuje. Pokud se vám na něj dívat nechce, v krátkosti řeknu, že k instalaci využijete přibalené papírové „šablony“, které složí mimo jiné i k ochraně panelů při přepravě. Ty si nejprve cvičně rozmístíte na zeď a přilepíte izolepou, načež pak do jejich středů připevníte „držáky“ pomocí speciální oboustranné pásky. Do těch pak už jen stačí „nacvakat“ propojovací kabely, na které pak přijdou samotné panely spolu s ovladačem. Vše je tedy opravdu jednoduché, rychlé a troufám si říci, že i zábavné.

Samotné světlo je nádherně plynulé. AuraScape™ technologie znamená, že každý panel může svítit více barvami zároveň, takže když zvolíte například efekt „aurora“, barvy se přes panely přelévají jako skutečná polární záře. Tohle světelné řešení zkrátka není jen o tom, že to bliká – efekty působí vizuálně velmi promyšleně, plynulé a stylové. V rámci aplikace máte přístup k desítkám předvoleb, ale nechybí ani možnost si světelný efekt nakonfigurovat ručně. Aplikace AiDot funguje velmi svižně, nezasekává se a v reálu je velmi praktická.

V průběhu testování jsem si oblíbil i hudební režim, v rámci kterého světla reagují na zvuky zachycené mikrofonem telefonu. Není to studiově přesné, ale pro večerní poslech nebo herní maraton s přáteli je ten efekt velmi zábavný. Režimů je k dispozici přes 15, některé decentní, jiné bláznivě dynamické. Synchronizace je rychlá, i když ve velmi hlučném prostředí občas ztrácí přesnost.

Velkým plusem je intenzita světla, kterou dokáží panely poskytnout. Upřímně jsem nečekal, že panely zvládnou i osvětlit místnost jako doplněk k běžnému světlu. V plném jasu se ale panelům skutečně daří fungovat i jako pracovní světlo, a když naopak snížíte intenzitu, působí příjemně relaxačně. Barvy jsou syté, ale ne křiklavé – působí elegantně, ne jako světla z kolotoče. Oceňuju i to, že během provozu není osvětlení nijak hlučné. Některé typově podobné produkty totiž trpí jemným šumem při nejvyšší intenzitě, ale v v tomto případě si ničeho takového nevšiml – i v úplném tichu zůstává EP6 tiché.

Co naopak chybí, je podpora Matter. Zatím totiž funguje jen s Google Assistantem a Alexou, což je škoda, protože v Apple domácnosti se musíte spolehnout jen na aplikaci. Na druhou stranu, aplikace jako taková zvládne všechno, co běžný uživatel potřebuje, takže to není dealbreaker.

Resumé

Linkind EP6 Smart Hexagon Panels mě opravdu příjemně překvapil. V záplavě podobných produktů se mu daří zaujmout nejen povedeným designem, ale hlavně funkčností a jednoduchostí. Není to jen hezká blikačka na zeď – je to plnohodnotné světlo, které si snadno přizpůsobíte svým potřebám. Instalace je jednoduchá, aplikace funguje spolehlivě a efekty vypadají skvěle – zvlášť ve večerních hodinách.

Pokud hledáte cenově dostupnější alternativu k Nanoleafu nebo Govee, ale nechcete slevovat z kvality zpracování a efektu, Linkind EP6 je velmi povedená volba. Vzhledem k tomu, co nabízí a že základní sadu často koupíte v akci i pod 100 dolarů jde o osvětlení, které snadno promění jakoukoliv místnost ve stylové a kreativní místo.

A nejlepší na tom je, že i když je původně mířený hlavně na fandy gamingu a smart home vychytávek, klidně si ho dokážu představit i v dětském pokoji, domácím studiu nebo kreativní kanceláři. Když si jednou EP6 zapnete, budete přemýšlet, kam přidat další panely.

