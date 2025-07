ChatGPT Agent míří na Mac a slibuje revoluci!

OpenAI rozšiřuje funkci ChatGPT Agent i do své oficiální aplikace pro Mac. Nástroj, který kombinuje procházení webu, analýzu dat, generování kódu a interakci s platformami jako Google Drive nebo GitHub, je tak nyní dostupný i mimo webové rozhraní.

Agent (u nás v překladu se používá „Zástupce“) využívá dva základní prvky – vizuálně orientovaný Operator pro interakci se stránkami a systém Deep Research pro porozumění obsahu. Stačí zadat úkol, spustit agenta pomocí příkazu /agent nebo kliknutím na tlačítko „Agent“ v aplikaci, a sledovat jeho postup v tzv. „reasoning timeline“.

Co všechno umí a jak se hodí do praxe

ChatGPT Agent zvládne úkoly, které by jinak zabraly hodiny. V ukázce od OpenAI naplánoval svatbu v zahraničí – vyhledal oblečení, trasy výletů, dostupnost hotelů, a dokonce i dárky. Přitom procházel e-shopy, kontroloval ceny a vytvořil mapu i tabulku s přehledem možností.

Další praktický příklad ukázal, jak agent zpracoval data z Google Drive, pomocí nástrojů v Terminálu a generátoru obrázků vytvořil kompletní prezentaci s grafy a ilustracemi.

Agent zvládne i objednávky – v jednom případě sestavil cenovou nabídku na 500 samolepek, prošel procesem výběru, přidal položky do košíku a připravil objednávku až k potvrzení.

Hlavní výhodou je, že uživatel může agenta využít jako virtuálního asistenta. Stačí si představit, jaký úkol byste svěřili stážistovi, a během jeho plnění se věnovat něčemu jinému.

Dostupnost a limity

ChatGPT Agent je zatím dostupný pro uživatele tarifů Pro, Plus a Team. Pro předplatitele Pro platí limit 400 úkolů měsíčně, u plánů Plus a Team je to 40. OpenAI plánuje dostupnost pro Enterprise a Edu zákazníky do konce července.

S rostoucími možnostmi AI nástrojů typu agent se očekává, že automatizace rutinních úkolů se stane běžnou součástí práce s počítačem. A díky přítomnosti v Mac aplikaci bude dostupnější než kdy dřív.