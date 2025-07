Apple TV+ jako nové HBO? Ceny Emmy 2025 ukazují, že ano!

Apple TV+ bývá často označována za „novou HBO“. Letos se ale zdá, že tenhle příměr přestal být jen lichotivým přirovnáním – a stal se realitou.

Emmy 2025: Kvalita vítězí nad kvantitou

Rok 2025 je pro Apple TV+ přelomový. Streamovací platforma slaví nejen divácký úspěch, ale především kritické uznání, které se odráží ve výsledcích prestižních televizních cen Emmy. A právě tam Apple dokazuje, že sází na kvalitu místo kvantity.

Podle analýzy magazínu Vulture je Apple TV+ jedinou platformou, která má více seriálů nominovaných zároveň v kategoriích komedie i drama – konkrétně „The Studio“ a „Severance“.

Ve srovnání s HBO a Netflixem má sice Apple celkově méně nominací, ale v hlavních hereckých kategoriích (hlavní a vedlejší role v komediích, dramatech a minisériích) získal 22 nominací oproti HBO, která jich má 17.

Severance a The Studio mají šanci na velké vítězství

Největší šance Apple vkládá do dvou klíčových titulů. Severance letos zaznamenal 27 nominací, což je nejvíce ze všech seriálů napříč studii. Komediální seriál „The Studio“ jich má 23 – nejvíce mezi komediemi.

Oba pořady jsou favority na hlavní ceny za nejlepší dramatický a komediální seriál. Pokud by Apple TV+ skutečně získala obě tyto sošky, šlo by o historický moment – něco, co se naposledy podařilo HBO v roce 2017 se seriály „Veep“ a „Game of Thrones“. A mimo HBO naposledy dokázala takový dvojitý zásah NBC v roce 2002 („Přátelé“ a „Západní křídlo“).

HBO sice letos získalo rekordní počet nominací, ale prognózy ukazují, že mnoho z nich se nepromění v hlavní výhry. Apple TV+ tak může triumfovat tam, kde to nejvíc záleží – v očích kritiků i odborné poroty.

Nový král prestižního obsahu?

Apple tak krok za krokem buduje svou pozici seriózního hráče na poli prestižní televizní tvorby. A právě letos může HBO definitivně porazit v jeho vlastní hře. Méně obsahu, ale více kvality – to je strategie, která se Applu začíná vyplácet. A pokud Emmy potvrdí předpoklady, bude se muset i HBO začít o titul „zlato televizního obsahu“ vážně dělit.