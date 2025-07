Tajemný teaser a velké jméno: Apple v pátek odhalí nový seriál od tvůrce Breaking Bad

Před třemi lety uzavřel Apple dohodu s Vincem Gilliganem, tvůrcem kultovních seriálů Breaking Bad a Better Call Saul. Nyní se zdá, že se fanoušci konečně něčeho dočkají. Apple na sociálních sítích zveřejnil teaser s nápisem „Happiness is Contagious“ a na svém YouTube kanálu spustil živé odpočítávání k velkému odhalení. Chystaný seriál, který opět spojuje Gilligana s herečkou Rheou Seehorn (Kim Wexler z Better Call Saul), má být podle dřívějších informací „žánrové drama zasazené do reality“. Jinými slovy má jít o odklon od zločinem protkaného světa Breaking Bad směrem k něčemu zcela novému.

Podrobnosti zatím zůstávají pod pokličkou, ale vše nasvědčuje tomu, že Apple plánuje odhalit název, příběh i datum premiéry už tento pátek 25. července kolem 21:00 středoevropského času. Premiéru samotného seriálu ovšem nečekejte ihned. Spíš půjde o start kampaně, která vyvrcholí na podzim, kdy by novinka měla patřit mezi hlavní taháky Apple TV+. Od nového seriálu se skutečně čeká mnoho a v Applu doufají, že se zařadí mezi největší taháky služby.