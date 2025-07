LEGO oživuje herní legendu: Postavte si Game Boy téměř v životní velikosti a za super cenu!

Vzpomenete si na to kouzelné nadšení, které jste jako malí cítili při prvním zapnutí legendárního Game Boye? LEGO se rozhodlo tenhle pocit znovu probudit a povedlo se mu to víc než skvěle. S novou stavebnicí LEGO® Nintendo Game Boy™, kterou relativně nedávno odhalilo skrze krátký teaser, si totiž můžete postavit ikonickou kapesní konzoli téměř v životní velikosti a vrátit se zpátky do časů, kdy světu vládli Mario, Link a nekonečné hodiny hraní na dvou AA baterky.

Model je dotažený do posledního detailu od legendárního +Control Padu, přes tlačítka A, B, SELECT a START, až po nastavení kontrastu, hlasitosti a dokonce i slot pro cartridge Game Pak. A co víc, součástí balení jsou i dvě vyměnitelné herní kazety z kostek, konkrétně The Legend of Zelda™: Link’s Awakening a Super Mario Land™, včetně lentikulárních displejů. Díky nim si můžete vybrat, kterou „hru“ si na Game Boyi zobrazíte, a přizpůsobit si tak celý výstavní kousek podle svého.

Nechybí ani sestavitelný stojánek, na který si konzoli můžete vystavit třeba vedle své sbírky her nebo do pracovny jako stylový retro doplněk. LEGO samozřejmě myslelo i na pohodlí při stavění, takže přibalilo jak klasický tištěný návod, tak i plnou podporu v aplikaci LEGO Builder s 3D zobrazením a pokročilým sledováním postupu. Stavění si tak užijí nejen LEGO veteráni, ale i fanoušci Nintenda, kteří se do kostek pouští třeba úplně poprvé.

Celkem vás čeká 421 dílků plných nostalgie a radosti, z nichž vznikne konzole o výšce zhruba 14 cm, šířce 9 cm a hloubce 3 cm. Herní funkce ale samozřejmě nečekejte – tady jde o design, vzpomínky a pořádnou porci herní historie. Ideální dárek pro každého, kdo vyrůstal se Super Mariem v kapse. Super je pak to, že cena je u tohoto modelu velmi pozitivní. LEGO ji totiž nastavilo na 1469 Kč s tím, že do prodeje zamíří set 1. října letošního roku.