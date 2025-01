LEGO Game Boy: Pokud milujete LEGO nebo Game Boy, letos se dočkáte jedinečného setu!

Nintendo se opět spojuje s LEGEM. Ovšem pokud čekáte na další Super Mario, Mario Kart nebo Animal Crossing set, tak jste na omylu. LEGO uvede letos na trh Game Boy. Zatím není oficiálně zveřejněno kdy přesně se model dostane na trh, ale vydání má být okolo října 2025. Nevíme bohužel ani počet kostiček nebo cenu, ovšem už jen to, že si budeme mít možnost postavit legendární herní konzoli Game Boy z LEGA je skvělá zpráva pro každého milovníka Nintenda nebo LEGA. Na uvedení stavebnice poutá krátké video, které na svém oficiálním kanálu na X.com sdílel profil Nintendo of America.

Zatím se ukázala jen hrst kostek, které ukazují ikonická fialová tlačítka. Nintendo a LEGO spolupracují již delší dobu a kromě stavebnic jako je Mario Kart nebo Super Mario přinesly například také sadu The Legend of Zelda nebo model samotné herní konzole Nintendo Entertainment System. Pokud tedy patříte mezi milovníky LEGA nebo Nintenda, stačí počkat do řijna letošního roku a model může být váš.