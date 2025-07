Koupí Apple AI vyhledávač pro boj s Google? Experti mají jasno

Apple se v posledních měsících dostává pod drobnohled v souvislosti s tím, jak (ne)drží krok v celosvětovém AI závodě. Spekuluje se mimo jiné například o tom, že by mohl odkoupit některou z mladých AI firem, například rychle rostoucí vyhledávač Perplexity, aby dohnal konkurenci. Ale podle analytiků z Morgan Stanley by to byl chybný krok.

Analytik Erik Woodring v nejnovější zprávě uvádí, že představa, že by Apple měl koupit AI vyhledávač, je „mylná“. Apple prý nikdy neusiloval o přímou konkurenci v oblasti internetového vyhledávání — a jeho cílem rozhodně není stát se rivalem pro Google. Cupertinská společnost se zaměřuje na integraci umělé inteligence přímo do svých produktů, nikoli na budování samostatných služeb.

Společnost Morgan Stanley nicméně uznává, že Apple zatím v oblasti AI funkcí zaostává, a ani během zářijového čtvrtletí nelze očekávat výraznější rozšíření novinky Apple Intelligence. Přesto firma vidí potenciál Applu v dlouhodobém vývoji, kde může využít své silné stránky: vlastní čipy, kontrolu nad hardwarem i softwarem, a obrovskou uživatelskou základnu.

Finanční výsledky: silný výkon navzdory nedostatkům v oblasti AI

Navzdory otazníkům kolem AI se Applu daří v oblasti hardwaru i služeb. Morgan Stanley zvýšila svou prognózu pro třetí fiskální čtvrtletí (které Apple oznámí 31. července) na 90,7 miliardy dolarů v tržbách — což znamená meziroční nárůst o 5,8 %. Za růstem mají stát především silné prodeje iPhonů, vyšší průměrné prodejní ceny, ale také stabilní poptávka po iPadech a počítačích Mac. Služby (včetně App Storu, iCloudu nebo Apple Music) by měly vykázat ještě výraznější růst — až o 11,6 % meziročně. A to i navzdory nedávným právním výzvám a rozhodnutí Applu neposkytnout oficiální výhled při poslední výsledkové konferenci.

AI není sprint, ale maraton

Akvizice AI firmy by možná Applu krátkodobě pomohla zviditelnit se na poli umělé inteligence, ale podle Morgan Stanley to není cesta, která odpovídá jeho strategii. Apple nikdy nebyl stoupencem okamžitého dohánění trendů — raději se soustředí na dlouhodobě udržitelný vývoj, který vychází z jeho vlastního ekosystému. AI nebude výjimkou.