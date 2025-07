iOS 26 omylem prozradil HomePod s displejem!

Apple možná nechtěně odhalil budoucnost HomePodu a zároveň potvrdil to, o čem se v posledních měsících aktivně spekuluje. V nové betaverzi systému iOS 26 se totiž objevilo zajímavé znění jednoho z nastavení, které odkazuje na HomePod se schopností „zobrazovat“ informace. Konkrétně se v textu píše, že „váš HomePod nebude schopen zobrazit místní počasí, čas ani odpovídat na dotazy Siri týkající se vaší oblasti“. Slovo „zobrazit“ je v tomto kontextu velmi neobvyklé. Žádný současný HomePod totiž obrazovku nemá, tudíž nemůže nic vizuálně zobrazovat.

Už delší dobu se přitom spekuluje o tom, že Apple pracuje na chytrém reproduktoru s displejem, který by mohl sloužit jako centrální prvek chytré domácnosti. Podle úniků by měl mít čtvercový displej podobný iPadu a umožnit ovládání HomeKit a Matter zařízení, stejně jako přístup k aplikacím jako Počasí, Kalendář, Apple Music, Fotky a tak podobně. Samozřejmostí má být integrace Siri, a právě vývoj nové Apple Intelligence verze hlasové asistentky údajně spuštění zařízení brzdí. Očekává se ale, že k uvedení by mohlo dojít koncem letošního roku nebo začátkem roku 2026. A co je zajímavé, přestože se o zařízení doposud hovořilo jakožto o HomePadu, z uniklého textu bude Apple novinku spíš nazývat jako HomePod, zřejmě pak nové generace.