Recenze SWISSTEN ANC Pure: Sluchátka, která slibují ticho a pohlcující zvuk

V dnešním uspěchaném světě se schopnost izolovat se od okolního hluku stává téměř luxusem. Ať už se snažíte soustředit v rušné kanceláři, relaxovat při cestování, nebo se jen plně ponořit do své oblíbené hudby, neustálý šum může být rušivým elementem. Značka SWISSTEN přichází s odpovědí v podobě náhlavních sluchátek SWISSTEN Bluetooth ANC Pure. Tento model láká na kombinaci pokročilé technologie aktivního potlačení hluku (ANC), ergonomického designu pro celodenní pohodlí a především slušný zvukový zážitek. Jak si tato sluchátka vedou v praxi?

Design a pohodlí pro celodenní nošení

První, co u náhlavních sluchátek vnímáme, je jejich pohodlí, a v tomto ohledu SWISSTEN Pure slibuje hodně. Sluchátka jsou navržena s důrazem na ergonomii. Konstrukce z kombinace materiálů ABS a PU kůže je lehká, ale zároveň působí dostatečně bytelně. Měkké, polstrované náušníky obklopí celé ucho, čímž zajišťují nejen pasivní izolaci, ale především pohodlí i při dlouhodobém nošení. Nastavitelný hlavový most pak umožňuje přizpůsobení sluchátek každému tvaru hlavy. S rozměry 20 x 16 x 8 cm se jedná o standardní velikost náhlavních sluchátek, která jsou ideálním společníkem na cesty, do kanceláře i na domácí poslech.

Klíčová vlastnost: Aktivní potlačení hluku (ANC)

Hlavním lákadlem modelu Pure je bezesporu technologie aktivního potlačení hluku (ANC). Tato pokročilá funkce využívá mikrofony k detekci okolních zvuků a následně vytváří opačnou zvukovou vlnu, která tento hluk efektivně eliminuje. V praxi to znamená, že monotónní zvuky, jako je hučení venkovního prostředí, hluk klimatizace v kanceláři nebo šum v dopravních prostředcích, jsou výrazně potlačeny. Díky tomu se můžete plně soustředit na to, co je v ten moment důležité. Hudba, podcast či audiokniha.

Kvalita zvuku a poslechový zážitek

Sluchátka jsou osazena 40mm dynamickými reproduktory, které slibují plný a vyvážený zvukový projev. Výrobce deklaruje hluboké basy, čisté středy a ostré výšky, což naznačuje snahu o univerzální zvukový profil, který bude vyhovovat širokému spektru hudebních žánrů. S frekvenčním rozsahem 20 Hz až 20 kHz a citlivostí 115 dB mají sluchátka papírové předpoklady pro detailní a dynamický poslech. Samozřejmě je třeba brát v potaz cenovou kategorii, v níž se tato sluchátka nacházejí. S ohledem na cenu ale hrají více než nadprůměrně.

Výdrž baterie a konektivita

Jedním z největších trumfů těchto sluchátek je jejich fenomenální výdrž baterie. S kapacitou 500 mAh dokáží na jedno nabití hrát až neuvěřitelných 50 hodin (při 50% hlasitosti a s vypnutým ANC). Pokud aktivujete funkci aktivního potlačení hluku, výdrž se sníží na stále velmi úctyhodných 30 hodin. To znamená, že i při intenzivním každodenním používání je budete nabíjet jen jednou za několik dní, nebo dokonce týdnů.

Nabíjení probíhá přes moderní USB-C port a plné dobití trvá přibližně 2 hodiny. O bezdrátové spojení se stará moderní Bluetooth 5.3 s čipem JL 7006, který zajišťuje stabilní a energeticky úsporné připojení na vzdálenost až 10 metrů. Pro případy, kdy se baterie vybije nebo chcete sluchátka použít se zařízením bez Bluetooth, je v balení přiložen i audio kabel 3,5mm Jack, což výrazně zvyšuje jejich univerzálnost.

Závěrečné hodnocení

SWISSTEN Bluetooth ANC Pure jsou sluchátka, která cílí na uživatele hledající komplexní balík funkcí za rozumnou cenu. Kombinace efektivního aktivního potlačení hluku, vysokého komfortu při nošení a především mimořádně dlouhé výdrže baterie z nich činí velmi atraktivní volbu. Jejich cena je 949 korun.

Sluchátka koupíte zde