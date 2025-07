Recenze RØDE Wireless ME Dual: Mikrofonní sada, která mě naučila zvuk neřešit

Pokud natáčíte cokoliv, kde má být slyšet lidský hlas, potažmo tam minimálně zvuk hraje důležitou součástí, dříve nebo později dojdete ke stejnému bodu jako já – tedy zjistíte, že bezdrátový mikrofon není výsada profíků, ale nutnost každého, kdo nechce, aby jeho video vypadalo jako z roku 2010. A právě v ten moment přijde vhod něco, co funguje, co nezdržuje a co nezklame. V mém případě se tím „něčím“ stal RØDE Wireless ME Dual – dvoukanálový bezdrátový mikrofonní systém, který jsem poslední týdny intenzivně testoval, abych si o něm následně mohl udělat co nejlepší obrázek. A čím víc jsem ho používal, tím víc jsem se divil, že jsem se bez něj tak dlouho obešel.

Jednoduchost především

Jedna z největších výhod celého systému je, že není třeba nic nastavovat. Balení obsahuje dva miniaturní vysílače a jeden přijímač, které stačí zapnout a během pár vteřin se automaticky spárují. Vysílače i přijímač jsou přitom vybaveny všesměrovými elektretovými mikrofony, což znamená, že bez problémů zachytí i konverzaci, při které se mluvčí příliš nehýbou před kamerou. Díky kompaktním rozměrům (jen 4,4 × 4,5 × 1,9 cm) a hmotnosti, která sotva překračuje 30 gramů na jednotku, jsem o nich při natáčení prakticky nevěděl.

Každý vysílač má ale i 3,5mm vstup pro externí klopový mikrofon, což oceníte hlavně při natáčení formálnějších rozhovorů. Stačí zapojit například Lavalier GO, připnout pod límec a získáte tak nejen čistší vzhled, ale i o něco lepší odstup od okolního hluku.

Jak to celé funguje?

Přijímač můžete připojit k iPhonu, Androidu, Macu, PC nebo fotoaparátu a to bez jakéhokoliv nastavování. V balení najdete všechny potřebné kabely: Lightning/USB-C pro starší iPhone, USB-C/USB-C pro novější iPhone, Android a počítače, 3,5mm TRS pro fotoaparáty nebo TRRS pro starší zařízení. iPhone (potažmo jakékoliv jiné zařízení) připojený k přijímači začne mikrofon ihned používat jako hlavní vstup, ideálně přes nativní fotoaparát nebo aplikaci RØDE Capture, která záznam synchronizuje s obrazem a zároveň umožní jemné ladění parametrů.

Na počítači pak mikrofon funguje jako standardní zvukové zařízení, takže ho můžete okamžitě použít v QuickTime, Zoomu nebo třeba OBS Studiu. V mém případě byl scénář jasný – přijímač jsem připojil k iPhonu, zapnul oba vysílače, jeden připnul na tričko sobě a druhý kolegovi, abychom následně během deseti vteřin nahrávali.

Zvuk, který obstojí i při postprodukci

Jedna věc je rychlost, druhá kvalita. A musím říci, že tady RØDE rozhodně nezklamal, ba právě naopak. Záznam probíhá v rozlišení 24-bit / 48 kHz, s frekvenčním rozsahem 20 Hz až 20 kHz, což je naprosto plně vyhovující i pro profesionální práci. Všechno zní přirozeně, hlas je bohatý a s dostatečným detailem i v tišších pasážích. Díky dynamickému rozsahu 100 dB a maximálnímu akustickému tlaku 122 dB SPL se navíc nemusíte bát ani hlasitějších projevů – záznam se v takovém případě nerozpadne ani nepřebudí.

Hodně mě potěšila technologie GainAssist, která si sama hlídá úroveň vstupního signálu. Mikrofony tak zjednodušeně řečeno upravují hlasitost v reálném čase a výsledek je čistý i v situacích, kdy se hlasitost projevu mění, tedy třeba když mluvčí během rozhovoru zvedne hlas, otočí se nebo se nakloní. Výsledkem je záznam, který se prakticky nemusí nijak dodatečně upravovat, což je za mě paráda. Protože „drbat“ se s úpravami podobných záležitostí mě v minulosti dost vytáčelo.

Skvělé je, že i šum je naprosto minimální. Ostatně, ještě aby ne. Výrobce u produktu udává ekvivalentní šum jen 22 dBA, což je hodnota, která zajišťuje čistý výstup i při tichém záznamu. A pokud byste chtěli mít klid i v náročnějších akustických podmínkách, stále můžete sáhnout po zmíněném klopovém mikrofonu, který dokáže být v tomto směru ještě trochu „výkonnější“.

Dosah a výdrž? Nad očekávání

Wireless ME Dual využívá digitální přenos IV. generace v pásmu 2,4 GHz, přičemž signál je plně šifrovaný, takže nehrozí rušení ani v městském prostředí. Dosah až 100 metrů při přímé viditelnosti jsem si ověřil během testování v otevřeném prostoru a i ve složitějších podmínkách (park, město) zůstal přenos stabilní na desítky metrů bez jediné chyby. Když jsem pak testoval maximální dosah na rovném poli při přímé viditelnosti, na deklarovaných 100 metrů jsem se velmi pravděpodobně skutečně dostal, byť 100metrové pásmo nemám a dokonale odhadnout tuto vzdálenost „od oka“ taky úplně nezvládnu.

Velkým benefitem je i výdrž celého setu. Vysílače i přijímač jsou totiž vybaveny integrovanými dobíjecími akumulátory s výdrží až 7 hodin na jedno nabití, což je za mě osobně víc než velkorysá doba provozu, která vám poskytne prakticky neomezené možnosti natáčení. Protože přeci jen, natáčet 7 hodin v kuse budete asi stěží.

Dobíjení pak probíhá přes USB-C, a co je důležité, nabíjí se i během používání třeba z powerbanky. Nabíjecí pouzdro sice v balení není, ale RØDE nabízí jako volitelné příslušenství stylové pouzdro Wireless GO II Charge Case, které se hodí na cestování i skladování. Osobně jsem si ale v pohodě vystačil se sestavou set + powerbanka.

Software, který dává smysl

Ačkoliv vám bude vše fungovat i s nativními softwary typu Fotoaparát, RØDE má k systému k dispozici i aplikace jako RØDE Central, Connect, Reporter a Capture, které slouží k nastavení, nahrávání i úpravě zvuku. V Centralu si můžete mikrofony přejmenovat, nastavit záznam do stereo/mono režimu nebo aktivovat „safety track“. Connect využijete třeba pro podcasting, zatímco Capture je ideální na iPhonu pro synchronní záznam videa a zvuku. Pokud jste tedy hračičkové či potřebujete dodatečné nastavení, některou z těchto aplikací pravděpodobně vyzkoušíte. A v takovém případě potěší, že jsou velmi přehledné a díky tomu tedy i snadno využitelné.

Resumé

Co tedy říci závěrem? Wireless ME Dual je za mě osobně přesně tím typem příslušenství, které má potenciál vám jednou změnit způsob práce a pak už se ho nebudete chtít vzdát. Zkrátka jej zapnete, připojíte, připnete a zvuk máte vyřešený na mimořádné úrovni. Ať už točíte rozhovory, vlogy, recenze, nebo jen chcete kvalitní audio pro Zoom meeting, tohle je řešení, které funguje bez výmluv a bez složitostí. Za mě se tedy jedná o jeden z nejpovedenějších produktů od RØDE za poslední roky a pro každého, kdo točí nejen na kameru, ale i na telefon, naprostá povinnost. Jasně, funkcionalita vyšších modelů obohacená o nahrávání do zařízení, delší rozsah vysílače, barevná variabilita a vybavenost, je alternativou, ale odlehčená verze ME i v základu přináší vše potřebné pro různé druhy aplikací. Cena 4890 Kč, za kterou se set prodává, je za mě vzhledem ke kvalitě produktu, ještě dost mírná.

