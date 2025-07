Blíží se revoluce v ovládání Macu? Apple chce z klávesy udělat myš

Jablečná společnost má další zajímavý patent. Apple si nechal zaregistrovat patentovou přihlášku s názvem Deployable Key Mouse. A ne poprvé. Podobný patent byl podán už v roce 2020 i 2022, což naznačuje, že společnost tuto zvláštní myšlenku bere skutečně vážně. A o co jde? O fyzickou klávesu na klávesnici MacBooku, která se dá vyjmout a použít jako malá bezdrátová myš.

Patent počítá s tím, že klávesa (například Shift) bude obsahovat senzory pohybu, vlastní baterii i potřebné obvody. Po vyjmutí z klávesnice se z ní stane malá přenosná myš, která má sloužit jako doplněk k trackpadu v případech, kdy uživatel potřebuje větší přesnost. Apple v přihlášce zmiňuje, že se takové řešení může hodit například k úpravě fotografií nebo detailním grafickým návrhům. Designově jde o výzvu. Apple sice říká, že klávesa musí stále fungovat i v klávesnici jako běžný klávesový spínač, ale zároveň být dostatečně ergonomická po vyjmutí. Myš by však byla extrémně malá. A to zřejmě ještě menší než nepříliš oblíbená kulatá myš z prvních iMaců. Cílem není nahradit stávající ovládání, ale nabídnout elegantní řešení pro případy, kdy je potřeba jemnější manipulace. Přesto zůstává otázkou, zda je představa “díry” v klávesnici něčím, co bude uživatele lákat. I když po několikáté, jedná se stále pouze o patentovou přihlášku a Apple nikdy nic podobného nemusí odhalit.