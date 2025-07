Apple utratí půl miliardy dolarů za americké magnety do iPhonů

Apple před pár hodinami oznámil investici 500 milionů dolarů do výroby amerických vzácných zemin, konkrétně neodymových magnetů, které budou vznikat v nové továrně v texaském Fort Worth. Společnost uzavřela víceleté partnerství s MP Materials, jehož cílem je vytvořit výrobní linky šité na míru právě pro potřeby Applu. Projekt je součástí širšího závazku společnosti investovat přes 500 miliard dolarů v USA během příštích čtyř let, který Apple oznámil letos v únoru.

Neodymové magnety hrají v zařízeních Applu klíčovou roli – nacházejí se například v Taptic Engine, který od iPhonu 11 zajišťuje haptickou odezvu, ale i v dalších produktech. Apple připomněl, že už dnes jsou všechny jeho magnety vyráběny ze 100% recyklovaných vzácných zemin, což chce i nadále rozvíjet. Součástí partnerství bude i vybudování nové recyklační linky v kalifornském Mountain Pass, která se zaměří na efektivnější zpracování a opětovné využití vzácných materiálů.

„Americké inovace jsou základem všeho, co v Applu děláme, a jsme hrdí, že můžeme prohloubit naše investice do americké ekonomiky,“ uvedl Tim Cook. „Vzácné zeminy jsou klíčové pro výrobu moderních technologií a tato spolupráce pomůže posílit jejich dostupnost přímo ve Spojených státech.“ Apple zároveň dodává, že tímto krokem podpoří desítky nových pracovních míst v oblasti výroby a výzkumu, a to nejen v Texasu, ale i v Kalifornii. Jde tak nejen o ekologický a technologický, ale i strategický krok – především ve světle rostoucí snahy Applu o větší soběstačnost na dodavatelském trhu.